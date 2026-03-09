Жоан Лапорта каза за Меси, Ямал, бъдещето на Барселона и отговори на Шави: Направих това, което трябваше!

Предизборната кампания за президентския пост в Барселона започна с напрегнат дебат между Жоан Лапорта и неговия основен съперник Виктор Фонт. Сблъсъкът стартира с остра размяна на реплики, след като часове по-рано бившият наставник на каталунците Шави Ернандес отправи сериозни критики към управлението на клуба в интервю за La Vanguardia.

В интервюто си Шави постави под въпрос начина, по който се управлява клубът, и намекна, че ключови решения се взимат от Алехандро Ечевария. Затова не беше изненада, че именно тази тема се превърна в първия въпрос към Лапорта по време на дебата, воден от Жорди Басте в ефира на радио RAC1.

Президентът на каталунците реагира емоционално на думите на бившия треньор.

„Бях изненадан и наранен. Когато виждам тези изявления на Шави, си мисля за (Ханзи) Флик. Трудно е да си президент на Барса и трябва да взимаш тежки решения. Направих това, което трябваше. С Шави виждах, че ще губим, а с Флик – че ще печелим. Разбирам, че е наранен. Със същите играчи Флик печели. Боли ме, че се е оставил да бъде използван и че за да ме нарани, е атакувал Алехандро Ечевария (б.р. - бивш шурей на Лапорта и близък до него човек, който няма официална позиция в клуба, но е публична тайна, че има огромно влияние). Ечевария и Юсте защитаваха оставането на Шави до последно. Зад Шави стои опит за използване на личността му от страна на Виктор Фонт. Той се опитва да опорочи процеса. Съдебният иск от члена на клуба също му дойде добре, придаде му достоверност“, призна Лапорта по повод думите на Шави.

🚨🚨 Joan Laporta: "When I see these statements from Xavi, I think of Hansi Flick and how tough it is to be president of Barça."



"The facts give me the peace of mind that I did what I had to do. I understand that he's hurt, because with the same players that Xavi had and was… pic.twitter.com/eDd4V8wqT6 — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 9, 2026

Според него интервюто на бившия треньор не е случайно и е част от политическата битка преди изборите. Лапорта намекна, че легендата на клуба е застанала на страната на опонента му Виктор Фонт и добави, че интервюто на Шави съвпада с подадена жалба срещу него, като според него опонентите му използват подобни действия, за да оказват натиск върху ръководството.

В хода на разговора президентът на каталунците отново отправи критики към начина, по който Шави е управлявал отбора, като според него дисциплината в съблекалнята е отслабнала. Лапорта коментира и темата за повалилото се завръщане на Лионел Меси през 2023-та година.

„При Меси ситуацията беше такава: когато не можахме да му подновим договора по икономически причини, през 2023 г. той ми каза, че иска да се върне. Изпратих договор на Хорхе Меси (б.р. - бащата на Лео и негов мениджър), който по-късно дойде в дома ми и ми каза, че тук напрежението върху сина му ще бъде твърде голямо“.

След това настоящият президент на клуба разкри визията си за спортния проект на Барселона:

🚨💣 Reporter: What happened with Messi?



Joan Laporta: “When we couldn't renew Messi's contract, the reason was purely economic, because we weren't able to fit his contract into the club's budget due to the difficult financial situation at that time.



In 2023, Xavi came to me… pic.twitter.com/Q10du9JY3E — BarçaTimes (@BarcaTimes) March 9, 2026

„Спортният проект ще бъде с Флик на треньорската скамейка и Деко в офисите, с конкурентоспособен отбор. Това работи и се надявам да продължи. Ако дойде Фонт, това е голямата опасност. Той каза, че ще махне Деко и че работата ще се върши от трима души. Флик вече заяви, че не би се чувствал комфортно без мен. Деко поднови договорите на всички млади играчи в отбора, плюс тези на Френки де Йонг и Рафиня. Икономическият резултат на Деко е положителен, а представянето на състава е отлично, той привлече и Жоан Гарсия“.

„Едно от нещата, с които се гордея... когато Пари Сен Жермен предложи 250 милиона евро за Ламин Ямал и ние отказахме. Не забравяйте, че той има договор до 2030 година“.

„В интервюто си Шави посочва причините, поради които го уволних. Той се отпусна и не можеше да съчетава професионалния си живот с личния. Каза, че Барса няма да бъде конкурентоспособна на Мадрид. Поиска да смени играчи, а аз му казах, че не може да продължи. Важни играчи, които той не виждаше. Шави беше недоволен от състава и от съдиите. Постоянно повтаряше, че отборът не е конкурентоспособен”, заяви Лапорта и разкри икономическите предизвикателства пред Барселона:

🚨 Joan Laporta: "The operation is as I said. Deco has renewed all the young players in the squad, plus De Jong and Raphinha."



"Deco's economic result is positive and the squad's performance is excellent." pic.twitter.com/FtqzWpyiwF — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 9, 2026

„Икономическото наследство, което получихме, беше ужасно. Сега имаме конкурентоспособни отбори по хандбал, хокей и футзал, а намалихме бюджета в баскетбола, защото даваме приоритет на първия отбор. Всичко съвпада с това, което Фонт изисква. Феновете са щастливи. Идваме от ситуация, в която Барса не печелеше и беше разорена. Сега имаме страхотен отбор и клубът е оздравен. Алехандро Ечевария е човек с максималното ми доверие. Той се грижи за стабилността в съблекалнята и има отлични отношения с Деко“, каза още президентът.

„Заварихме клуба в руини, а сега сме в процес на икономическо възстановяване. Имаме рекордни спонсорски договори и сме клубът с най-много продажби на мърчандайзинг. Оборотът ни е 1 милиард, а коефициентите ни на платежоспособност ни дават доверие. Намираме се на подиума на клубовете с най-високи приходи“, добави Лапорта.