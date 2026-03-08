Румяна Бъчварова: Историята с Бонева е много лична, няма никакъв натиск. Запрянов няма да бъде сменян

Ако българският европрокурор се чувства заплашен от главния прокурор, градския прокурор и политически лидер, това говори лошо. Но ние имахме и друг такъв случай. Около отстраняването на Иван Гешев, сегашният и.д. главен прокурор беше заявил, че се страхува за живота си.
Т.е. на това ниво атрибут на споровете се решават с лични заплахи. Това, което е важно, е да се изясни истината и това е част от битката.
Това каза началникът на кабинета на Андрей Гюров Румяна Бъчварова в студиото на „На фокус”.
Бъчварова коментира и действията на правителството по извеждането на българските граждани, които са засегнати от конфликта в Близкия изток. Тя каза, че към момента се очертават около 3000 души, които са изтеглени. „Досега не е имало такъв случай. В началото, когато се изправихме пред ситуацията, нямаше координационен механизъм за действие.
Служебният премиер направи съвещание, в което се определи логиката, по която ще се работи. Това даде резултат след няколко часа. Целта е да изведем всички българи, които искат да напуснат”, обясни още Бъчварова.
Бъчварова беше категорична, че правителството следи военните действия. И подчерта, че България се ползва от колективната отбрана на НАТО.
По отношение на американските самолети, които са разположени на летището в София, Бъчварова каза, че това вече е било изяснено, но се използва в политическите битки. Тя посочи, че самолетите не са предназначени за военни действия, това вече е казано, а който твърди обратното, не е достатъчно информиран.
Бъчварова беше категорична, че няма да има смяна в Министерството на отбраната. Този коментар идва на фона на срещата на Атанас Запрянов с Бойко Борисов.
Тя допълни, че Андрей Гюров ясно е изразил позицията си на неодобрение по този случай.
Бъчварова коментира и рокадите в МВР. Тя посочи, че екипът, който сега е във ведомството, работи много добре. По нейни думи смяната в областните дирекции е била очаквана и „който и да беше дошъл, щеше да направи това”.
По отношение на оставката на служебния министър на МРРБ - Ангелина Бонева, Бъчварова каза, че е имало заявено желание от нейна страна да напусне поста. „Историята е много лична, няма никакъв натиск”, беше категорична тя. Очакванията са нейното място да бъде заето от един от зам.-министрите – Николай Николов, каза говорителят.
Бъчварова каза, че през НАП минават много пътища, които водят към възможности за компрометиране на изборите.
Бъчварова каза, че не разбира защо партиите, които ще влязат в предизборната кампания, атакуват служебния кабинет и го възприемат като техен опонент така, сякаш е политически проект. „Нашата категорична амбиция е да проведем честни избори”, заяви още началникът на кабинета „Гюров”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #5, #12
20:41 08.03.2026
2 Амиии
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Поради същите причини, че тиквочестия ѝ шеф е все още жив.
20:43 08.03.2026
3 Гацо
СМЕШНО ,жалко хленчене на соросоиди и педофили.
20:45 08.03.2026
4 ха ха ха
Коментиран от #10
20:47 08.03.2026
5 Окооо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е само тя гербаджийка в кабинета.
Един куп министри на Боко са в служебното правителство! Освен Бъчварова, Запрянов, Трайков, Игнатов...и още и още.....
20:48 08.03.2026
6 ТИР
20:48 08.03.2026
7 За реване
20:48 08.03.2026
8 Да,бе
20:49 08.03.2026
9 Оставка на всички предатели!
Коментиран от #16
20:50 08.03.2026
10 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "ха ха ха":Колега, хайде на 8-март да не поставяме под въпрос интелекта на това недоразумение.
20:51 08.03.2026
11 Старшина Боташ
20:54 08.03.2026
12 Отговарям
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Все едно да питам как така ,,Последният..." е винаги ПЪРВИ в коментарите и то денонощно 24/7 ...
Коментиран от #17
20:57 08.03.2026
13 Цъцъцъ
20:58 08.03.2026
14 Гнус
20:59 08.03.2026
15 Велин
Коментиран от #18
20:59 08.03.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Оставка на всички предатели!":Да се благодарят на посланика на Иран в България. Човекът чете този сайт и знае, че има голяма разлика между мненията на народа и това на официалните власти у нас. Същото знае и Митрофанова. Нашият народ не в враг нито на Русия, нито на Иран. Такива са само един шепа слуги на дявола, които и майките да готови да продадат за постове е пари.
21:00 08.03.2026
17 Кръчмарските плъхове са най мазни🐀🐀🐀
До коментар #12 от "Отговарям":Последния софиянец е човек на Шиши и Тиквата.
21:00 08.03.2026
18 Цъцъцъ
До коментар #15 от "Велин":И няколко столични хотела са пълни с американски войници.
Сигурно са дошли да видят мумиите
21:02 08.03.2026
19 Помак
21:04 08.03.2026
20 хаха
И е одобрено от всичките посолства.
Включително и от посолството на Нигер.
21:06 08.03.2026
21 Аззззззззь
21:16 08.03.2026