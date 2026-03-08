Новини
Румяна Бъчварова: Историята с Бонева е много лична, няма никакъв натиск. Запрянов няма да бъде сменян

8 Март, 2026 21:34, обновена 8 Март, 2026 20:40 1 088 21

  • румяна бъчварова-
  • правителство-
  • прокуратура-
  • премиер-
  • кабинет

Ако българският европрокурор се чувства заплашен от главния прокурор, това говори лошо, заяви началникът на кабинета на Андрей Гюров

Румяна Бъчварова: Историята с Бонева е много лична, няма никакъв натиск. Запрянов няма да бъде сменян - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако българският европрокурор се чувства заплашен от главния прокурор, градския прокурор и политически лидер, това говори лошо. Но ние имахме и друг такъв случай. Около отстраняването на Иван Гешев, сегашният и.д. главен прокурор беше заявил, че се страхува за живота си.

Т.е. на това ниво атрибут на споровете се решават с лични заплахи. Това, което е важно, е да се изясни истината и това е част от битката.

Това каза началникът на кабинета на Андрей Гюров Румяна Бъчварова в студиото на „На фокус”.

Бъчварова коментира и действията на правителството по извеждането на българските граждани, които са засегнати от конфликта в Близкия изток. Тя каза, че към момента се очертават около 3000 души, които са изтеглени. „Досега не е имало такъв случай. В началото, когато се изправихме пред ситуацията, нямаше координационен механизъм за действие.

Служебният премиер направи съвещание, в което се определи логиката, по която ще се работи. Това даде резултат след няколко часа. Целта е да изведем всички българи, които искат да напуснат”, обясни още Бъчварова.

Бъчварова беше категорична, че правителството следи военните действия. И подчерта, че България се ползва от колективната отбрана на НАТО.

По отношение на американските самолети, които са разположени на летището в София, Бъчварова каза, че това вече е било изяснено, но се използва в политическите битки. Тя посочи, че самолетите не са предназначени за военни действия, това вече е казано, а който твърди обратното, не е достатъчно информиран.

Бъчварова беше категорична, че няма да има смяна в Министерството на отбраната. Този коментар идва на фона на срещата на Атанас Запрянов с Бойко Борисов.

Тя допълни, че Андрей Гюров ясно е изразил позицията си на неодобрение по този случай.

Бъчварова коментира и рокадите в МВР. Тя посочи, че екипът, който сега е във ведомството, работи много добре. По нейни думи смяната в областните дирекции е била очаквана и „който и да беше дошъл, щеше да направи това”.

По отношение на оставката на служебния министър на МРРБ - Ангелина Бонева, Бъчварова каза, че е имало заявено желание от нейна страна да напусне поста. „Историята е много лична, няма никакъв натиск”, беше категорична тя. Очакванията са нейното място да бъде заето от един от зам.-министрите – Николай Николов, каза говорителят.

Бъчварова каза, че през НАП минават много пътища, които водят към възможности за компрометиране на изборите.

Бъчварова каза, че не разбира защо партиите, които ще влязат в предизборната кампания, атакуват служебния кабинет и го възприемат като техен опонент така, сякаш е политически проект. „Нашата категорична амбиция е да проведем честни избори”, заяви още началникът на кабинета „Гюров”.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Тази гербаджийка защо е на свобода?

    Коментиран от #2, #5, #12

    20:41 08.03.2026

  • 2 Амиии

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Поради същите причини, че тиквочестия ѝ шеф е все още жив.

    20:43 08.03.2026

  • 3 Гацо

    18 2 Отговор
    Те таз я ИЗХВЪРЛИХА от Европа за злоупотреби.
    СМЕШНО ,жалко хленчене на соросоиди и педофили.

    20:45 08.03.2026

  • 4 ха ха ха

    12 2 Отговор
    "Военните самолети на се предназначени за военни действия"???

    Коментиран от #10

    20:47 08.03.2026

  • 5 Окооо

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е само тя гербаджийка в кабинета.
    Един куп министри на Боко са в служебното правителство! Освен Бъчварова, Запрянов, Трайков, Игнатов...и още и още.....

    20:48 08.03.2026

  • 6 ТИР

    8 0 Отговор
    Вярваме на Бъчварова, тези самолети ще карат горива от РФ заобикаляйки санкциите, защото се вдигат цените,,,

    20:48 08.03.2026

  • 7 За реване

    10 2 Отговор
    Трябваше да ограничите Президента в избора, та да види цял народ личните ви и трагични същности. Като започнеш от Умник Гюро и свършиш с последният му заместник областен в най-западналата област, всичко е трагедии.

    20:48 08.03.2026

  • 8 Да,бе

    13 1 Отговор
    Оказва се,че ние имаме най-много мумии от целият свят...Нямат свършване.Древният Египет пасти да яде...

    20:49 08.03.2026

  • 9 Оставка на всички предатели!

    15 2 Отговор
    Запрянов е излъгал официалните власти на Иран, че самолетите цистерни не участват в кофликта. Заради вас платени слуги, Иран може да ни атакува. Те имат разузнаване, не са тъпи като вас. Оставка и съд за всички политици, които ни излагат на .риск и въвличат в чужди войни!

    Коментиран от #16

    20:50 08.03.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "ха ха ха":

    Колега, хайде на 8-март да не поставяме под въпрос интелекта на това недоразумение.

    20:51 08.03.2026

  • 11 Старшина Боташ

    1 1 Отговор
    А.гелина исках да я л.жа гола на балкона космата и пагода

    20:54 08.03.2026

  • 12 Отговарям

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Все едно да питам как така ,,Последният..." е винаги ПЪРВИ в коментарите и то денонощно 24/7 ...

    Коментиран от #17

    20:57 08.03.2026

  • 13 Цъцъцъ

    5 0 Отговор
    Бъчва прогнила

    20:58 08.03.2026

  • 14 Гнус

    11 0 Отговор
    Тази дърта пробита бъчва преди години с любовника си откраднаха 16 милиона само от една обществена поръчка. После я скриха при ционистките й шефове и продължи да взема големи заплати. Сега пак нагла и алчна ламнала за още пари и постове, водите дадоха, а ние сме на режими и кризи и плащаме по 4 евро за кална отровна вода. Връщай се в твоя Израел, вън предателите.

    20:59 08.03.2026

  • 15 Велин

    8 1 Отговор
    З6 години позволяваме на случайници като тази убавица да се отнасят към нас като към малоумници!! Ама хак ни е, търпеливи сме. 15 US самолета са на гражданското ни летище с 400-500 човека личен състав!?!? И нямат нищо, ама нищо общо с войната срещу Иран!?!? Как пък никой от тия главоци не провери аджеба в какви учения ще участвуват тези тъй безобидни метала!? Ако управляващите ни го говорят така щото някой им го е наредил( то раболепието за тях е нещо съвсем нормално) е що годе допустимо. Ако обаче го вярват е лошо, много лошо за нас, тия дето ги избираме.

    Коментиран от #18

    20:59 08.03.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Оставка на всички предатели!":

    Да се благодарят на посланика на Иран в България. Човекът чете този сайт и знае, че има голяма разлика между мненията на народа и това на официалните власти у нас. Същото знае и Митрофанова. Нашият народ не в враг нито на Русия, нито на Иран. Такива са само един шепа слуги на дявола, които и майките да готови да продадат за постове е пари.

    21:00 08.03.2026

  • 17 Кръчмарските плъхове са най мазни🐀🐀🐀

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Отговарям":

    Последния софиянец е човек на Шиши и Тиквата.

    21:00 08.03.2026

  • 18 Цъцъцъ

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Велин":

    И няколко столични хотела са пълни с американски войници.
    Сигурно са дошли да видят мумиите

    21:02 08.03.2026

  • 19 Помак

    5 0 Отговор
    Тази зм.ия винаги намира дупки за да се промъкне ...язък ,Гюров се и ложи много с тая ..Бойкова мафия

    21:04 08.03.2026

  • 20 хаха

    3 0 Отговор
    Много ясно че няма да бъде сменян. То си е Сглобено Тикво Новоначалско правителствто все пак.
    И е одобрено от всичките посолства.
    Включително и от посолството на Нигер.

    21:06 08.03.2026

  • 21 Аззззззззь

    1 0 Отговор
    Скрий се ма пача

    21:16 08.03.2026

