Румяна Бъчварова: Историята с Бонева е много лична, няма никакъв натиск. Запрянов няма да бъде сменян

Ако българският европрокурор се чувства заплашен от главния прокурор, градския прокурор и политически лидер, това говори лошо. Но ние имахме и друг такъв случай. Около отстраняването на Иван Гешев, сегашният и.д. главен прокурор беше заявил, че се страхува за живота си.

Т.е. на това ниво атрибут на споровете се решават с лични заплахи. Това, което е важно, е да се изясни истината и това е част от битката.

Това каза началникът на кабинета на Андрей Гюров Румяна Бъчварова в студиото на „На фокус”.

Бъчварова коментира и действията на правителството по извеждането на българските граждани, които са засегнати от конфликта в Близкия изток. Тя каза, че към момента се очертават около 3000 души, които са изтеглени. „Досега не е имало такъв случай. В началото, когато се изправихме пред ситуацията, нямаше координационен механизъм за действие.

Служебният премиер направи съвещание, в което се определи логиката, по която ще се работи. Това даде резултат след няколко часа. Целта е да изведем всички българи, които искат да напуснат”, обясни още Бъчварова.

Бъчварова беше категорична, че правителството следи военните действия. И подчерта, че България се ползва от колективната отбрана на НАТО.

По отношение на американските самолети, които са разположени на летището в София, Бъчварова каза, че това вече е било изяснено, но се използва в политическите битки. Тя посочи, че самолетите не са предназначени за военни действия, това вече е казано, а който твърди обратното, не е достатъчно информиран.

Бъчварова беше категорична, че няма да има смяна в Министерството на отбраната. Този коментар идва на фона на срещата на Атанас Запрянов с Бойко Борисов.

Тя допълни, че Андрей Гюров ясно е изразил позицията си на неодобрение по този случай.

Бъчварова коментира и рокадите в МВР. Тя посочи, че екипът, който сега е във ведомството, работи много добре. По нейни думи смяната в областните дирекции е била очаквана и „който и да беше дошъл, щеше да направи това”.

По отношение на оставката на служебния министър на МРРБ - Ангелина Бонева, Бъчварова каза, че е имало заявено желание от нейна страна да напусне поста. „Историята е много лична, няма никакъв натиск”, беше категорична тя. Очакванията са нейното място да бъде заето от един от зам.-министрите – Николай Николов, каза говорителят.

Бъчварова каза, че през НАП минават много пътища, които водят към възможности за компрометиране на изборите.

Бъчварова каза, че не разбира защо партиите, които ще влязат в предизборната кампания, атакуват служебния кабинет и го възприемат като техен опонент така, сякаш е политически проект. „Нашата категорична амбиция е да проведем честни избори”, заяви още началникът на кабинета „Гюров”.