Емил Радев: Случаят с прокурор Теодора Георгиева е трудно заличимо петно върху имиджа на България

Огромното петно върху имиджа на България, което беше нанесено с дисциплинарното производство срещу прокурор Теодора Георгиева, трудно ще бъде заличено. Това каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и заместник-председател на правната комисия в Европейския парламент доц. Емил Радев в предаването "Метроном“ на радио "Фокус".

Дисциплинарният състав на Европейската прокуратура предложи за уволнение българския европрокурор, което е прецедент от създаването на институцията, отбеляза той. Срещу нея беше образувано производство заради действията ѝ по делото за разширяването на газохранилището "Чирен“. "Материалите са изпратени до Европарламента, до Европейската комисия и до Съвета, защото само тези три институции могат да поискат от съда на Европейския съюз в Люксембург да бъде даден ход на уволнението на г-жа Георгиева“, поясни доц. Радев.

Той отбеляза, че самата Теодора Георгиева е потвърдила, че видеозаписите с нейно участие в офиса на Петьо Еврото са истински. "Има доказателства и съвсем скоро ще видим какви точно са те и какви са тежките престъпления, извършени от прокурор Георгиева. Това удря сериозно върху имиджа и на българската прокуратура, и на Европейската, и на България като цяло“, добави евродепутатът.

Той коментира назначаването на охрана на Теодора Георгиева от служебния министър на правосъдието. "Не знам на какви основания министърът назначава тежка охрана. Явно ще се използва да се препира имиджа на г-жа Георгиева. Ако в момента служебното правителство и в частност служебният министър на правосъдието връщат услугите, които Теодора Георгиева е направила по време на тяхното управление, това ще нанесе още по-сериозен удар на България“, предупреди Емил Радев.