Емил Радев: Случаят с прокурор Теодора Георгиева е трудно заличимо петно върху имиджа на България

9 Март, 2026 17:06 439 11

Дисциплинарният състав на Европейската прокуратура предложи за уволнение българския европрокурор

Емил Радев: Случаят с прокурор Теодора Георгиева е трудно заличимо петно върху имиджа на България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромното петно върху имиджа на България, което беше нанесено с дисциплинарното производство срещу прокурор Теодора Георгиева, трудно ще бъде заличено. Това каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и заместник-председател на правната комисия в Европейския парламент доц. Емил Радев в предаването "Метроном“ на радио "Фокус".

Дисциплинарният състав на Европейската прокуратура предложи за уволнение българския европрокурор, което е прецедент от създаването на институцията, отбеляза той. Срещу нея беше образувано производство заради действията ѝ по делото за разширяването на газохранилището "Чирен“. "Материалите са изпратени до Европарламента, до Европейската комисия и до Съвета, защото само тези три институции могат да поискат от съда на Европейския съюз в Люксембург да бъде даден ход на уволнението на г-жа Георгиева“, поясни доц. Радев.

Той отбеляза, че самата Теодора Георгиева е потвърдила, че видеозаписите с нейно участие в офиса на Петьо Еврото са истински. "Има доказателства и съвсем скоро ще видим какви точно са те и какви са тежките престъпления, извършени от прокурор Георгиева. Това удря сериозно върху имиджа и на българската прокуратура, и на Европейската, и на България като цяло“, добави евродепутатът.

Той коментира назначаването на охрана на Теодора Георгиева от служебния министър на правосъдието. "Не знам на какви основания министърът назначава тежка охрана. Явно ще се използва да се препира имиджа на г-жа Георгиева. Ако в момента служебното правителство и в частност служебният министър на правосъдието връщат услугите, които Теодора Георгиева е направила по време на тяхното управление, това ще нанесе още по-сериозен удар на България“, предупреди Емил Радев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Епщайн до гоите

    4 0 Отговор
    Епщайн ви поздравява с вашата "демокрация", овце.

    Коментиран от #9

    17:09 09.03.2026

  • 3 Бебеебачи

    5 0 Отговор
    Имиджа на България.... Муахахахха....

    17:09 09.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сорос

    3 0 Отговор
    Можете на евете бебета, но не можете да разрешавате за Чирен, понеже вашият баш Демонократ Сорос не дава.

    17:12 09.03.2026

  • 6 Б.си бokлyka !

    4 1 Отговор
    Емо пирата излиза на амбразурата да защити кучето пазач на Шиши и Боко - Сарафов.

    17:16 09.03.2026

  • 7 тя е ваша

    2 1 Отговор
    Ама тази нали е назначиха боко и гешев !!

    17:17 09.03.2026

  • 8 Ами сега

    1 0 Отговор
    Еми...лия Руси...нова....как е.

    17:19 09.03.2026

  • 9 Даа...

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Епщайн до гоите":

    Пegoфила Пусин е споменат в малката част от разсекретените документи 1004 пъти. Боко тиквата само 2 пъти.
    Но има още терабайтове все още неразкрита информация от досиетата.

    17:20 09.03.2026

  • 10 наглост банкянска

    1 0 Отговор
    Мого трудно заличимо петно на България си ти, долно ГЕРБерастко нищожество! Нали ти беше в Либия да искаш два милиона рушвет, за да бъде освобаден онзи отвлечен от твои банкянски авери и престъпници либийски кораб?! Да, точно ти си този наглец, така че, затвори мръсната си уста и бягай в Банкя да изчистиш зайчарника! А Теодора Георгиева разклати фамилията на нахалника Сарафа, дето се е настанил незаконно в кабинета на главния прокурор и не иска да излезе! Такъв отвратителен мерзавец не само съдебната ни система не познаав, но и въобще историята ни! Така че, ГЕРБерастко ниощжество, що ли не отскочиш до Либия пак да си поискаш рушвета?! Ама ще те изпратят обратно с два шута в мръсния з.....к! Нахалник банкянски!

    17:20 09.03.2026

  • 11 Този

    0 0 Отговор
    Се пробва,да прехвърли проблема от болната глава на здравата.

    17:22 09.03.2026

