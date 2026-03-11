Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Протест на служители на градския транспорт в София

Протест на служители на градския транспорт в София

11 Март, 2026 07:25 584 8

  • протест-
  • градски транспорт-
  • служители-
  • софия

От КНСБ заявиха, че днес не се очаква блокада на обществения транспорт. Но са категорични, че при липса на диалог и решения, ще преминат към активни протестни и стачни действия.

Протест на служители на градския транспорт в София - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължават стачните действия на синдикатите. Днес ще протестират работници и служители в градския транспорт в София, съобщават от Нова телевизия. Организатори на демонстрацията са от Федерация на транспортните синдикати към КНСБ. Исканията им – диалог за проблемите в сектора и справедливо заплащане чрез субсидия от държавния бюджет.

Протестиращите са отправили покана до премиера, министъра на финансите и кмета на столицата с цел да се запознаят с условията на труд в депото.

От КНСБ заявиха за NOVA, че днес не се очаква блокада на обществения транспорт. Но са категорични, че при липса на диалог и решения, ще преминат към активни протестни и стачни действия.

На този фон, в писмена позиция до медиите, кметът на София Васил Терзиев написа, че „много от въпросите, които синдикатите поставят, зависят пряко от управлението на транспортните дружества, а тези дружества са на подчинение на Столичния общински съвет, който назначава техните ръководства”.

Към настоящия момент дупката в бюджета за столичния транспорт е 50 милиона евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Защо не протестирахте докато беше кабинета на бойко? Къде дремахте? По команда ли излизате сега? По чия?...

    Коментиран от #4

    07:27 11.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Давид

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Защото кабинета на Бойко не работеха за интересите на мосад.

    07:32 11.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДемоНкраД

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Ще ти помеля xалката, бе измeт продажна!

    07:41 11.03.2026

  • 7 КНеСЕБЕ = ГЕРБ ДПС

    0 0 Отговор
    Политически слугинаж и шантаж над 1,5 млн души, щото София е един от малкото градове ИЗГОНИЛИ Бойко и Пеевски.

    07:42 11.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове