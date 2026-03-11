Атлетико Мадрид разгроми Тотнъм в голов спектакъл

Атлетико Мадрид нанесе тежък удар на Тотнъм Хотспър, след като ги победи с впечатляващото 5:2 в първия осминафинален сблъсък от Шампионската лига, игран в Испания.

Маркос Йоренте даде тон на головата фиеста, разписвайки се още в 6-ата минута.

Само осем минути по-късно Антоан Гризман удвои преднината на домакините, а миг по-късно Хулиан Алварес буквално шокира защитата на „шпорите“ с трето попадение.

Гостите от Лондон изпаднаха в истинска криза, а вратарят Антонин Кински бе заменен след серия от грешки, довели до бързите голове на Атлетико.

Робин Льо Норман също се включи в головото шоу, реализирайки четвърти гол за мадридчани в 22-ата минута.

Въпреки тежкия старт, Тотнъм намери сили да върне едно попадение чрез Педро Поро в 26-ата минута, което вдъхна лека надежда на английските фенове.

След почивката двата тима продължиха да търсят нови попадения.

Хулиан Алварес отново се разписа в 55-ата минута, затвърждавайки доминацията на Атлетико.

В 76-ата минута Доминик Соланке намали изоставането за Тотнъм, но това се оказа недостатъчно, за да промени развоя на срещата.

Реваншът между двата отбора ще се изиграе следващата сряда, когато Тотнъм ще се опита да обърне развоя и да се пребори за място на четвъртфиналите в най-престижния европейски клубен турнир.