Байерн Мюнхен унищожи Аталанта и превърна реванша в протоколен

Байерн Мюнхен унищожи Аталанта и превърна реванша в протоколен

10 Март, 2026 23:53 325 0

Италианският тим ще трябва да търси чудо

Байерн Мюнхен унищожи Аталанта и превърна реванша в протоколен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен разпиля Аталанта с впечатляващ резултат 6:1 като гост в първия осминафинален сблъсък от Шампионската лига. Немският колос демонстрира класа и безпощадна ефективност, с което на практика обезсмисли предстоящия реванш в Мюнхен.

Йосип Станишич откри головата фиеста в 12-ата минута, а само десет по-късно Майкъл Олисе удвои преднината на гостите. Сердж Гнабри се разписа за 3:0, с което шокира домакините и техните фенове.

След почивката Байерн не намали темпото. Николас Джаксън покачи на 4:0 в 53-ата минута, а Олисе реализира второто си попадение в срещата малко след това. Влезлият като резерва Джамал Мусиала също се разписа, оформяйки класическото 6:0.

Чак в добавеното време Аталанта успя да стигне до почетен гол чрез Марио Пашалич, който фиксира крайното 1:6.

Италианският тим ще трябва да търси чудо в реванша, който ще се проведе на 18 март от 22:00 часа на „Алианц Арена“ в Мюнхен. С този разгром Байерн Мюнхен практически си осигури място на четвъртфиналите.


