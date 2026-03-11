Новини
Виктор Осимен се разплака след трогателното послание на привържениците на Галатасарай

11 Март, 2026 07:28 489 1

Преди сблъсъка с Ливърпул в Шампионската лига, феновете на истанбулския клуб разпънаха на трибуната огромен банер

Виктор Осимен се разплака след трогателното послание на привържениците на Галатасарай - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят Виктор Осимен не успя да сдържи сълзите си, виждайки трогателното послание на привържениците на Галатасарай. Преди сблъсъка с Ливърпул в Шампионската лига, феновете на истанбулския клуб разпънаха на трибуната огромен банер.

На него бяха изобразени самият нигериец, държащ дъщеря си и водещ себе си като малко дете за ръка, както и ликът на майка му, която е починала, когато Осимен е бил съвсем малък.

Под банера бе изписано силното послание: „Ние сме семейство, а семейството е всичко“.

Разчувстван от жеста, Виктор Осимен заплака, а неговите съотборници веднага се притекоха да го подкрепят с потупвания по рамото и ръкостискания.

Галатасарай победи с 1:0 Ливърпул в първия осминафинал от ШЛ.


  • 1 Ицо

    3 0 Отговор
    Респект към турската публика. Създават невероятна атмосфера на домакинските си мачове!

    07:35 11.03.2026

