Виктор Осимен се разплака след трогателното послание на привържениците на Галатасарай

Нападателят Виктор Осимен не успя да сдържи сълзите си, виждайки трогателното послание на привържениците на Галатасарай. Преди сблъсъка с Ливърпул в Шампионската лига, феновете на истанбулския клуб разпънаха на трибуната огромен банер.

На него бяха изобразени самият нигериец, държащ дъщеря си и водещ себе си като малко дете за ръка, както и ликът на майка му, която е починала, когато Осимен е бил съвсем малък.

Под банера бе изписано силното послание: „Ние сме семейство, а семейството е всичко“.

❤️‍🩹✨ Victor Osimhen, emotional when he saw Galatasaray fans tifo dedicated to him and his family.@mbatuhanagir 🎥 pic.twitter.com/GiEV93VLzW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2026

Разчувстван от жеста, Виктор Осимен заплака, а неговите съотборници веднага се притекоха да го подкрепят с потупвания по рамото и ръкостискания.

Галатасарай победи с 1:0 Ливърпул в първия осминафинал от ШЛ.