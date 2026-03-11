Новини
МОН започва мащабен проект за над 120 милиона евро за изкуствен интелект в училищата

11 Март, 2026 07:19 540 17

Системата ще позволява ранно откриване на обучителни затруднения чрез анализ на данни. Като конкретен пример беше посочен ученик, който е отсъствал една седмица от училище – ИИ ще анализира пропуснатия материал и ще предложи на детето специфични урочни единици и тестове за самопроверка, за да навакса ефективно

МОН започва мащабен проект за над 120 милиона евро за изкуствен интелект в училищата - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерство на образованието и науката започва мащабен проект за дигитална трансформация на училищното образование на стойност над 126 милиона евро. В ефира на NOVA NEWS Филип Иванов, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии”, и Владимир Станчев, директор на дирекция „Управление и изпълнение на проекти” в МОН, обявиха, че проектът е стратегически за страната и се финансира по Европейския социален фонд плюс.

Основен акцент в проекта е внедряването на инструменти с изкуствен интелект (ИИ). „Изкуственият интелект със сигурност няма да замени учителите, защото не може да ги замени, но ще им бъде помощник в административните процеси и в персонализирането на съдържанието за децата”, подчерта Владимир Станчев.

Системата ще позволява ранно откриване на обучителни затруднения чрез анализ на данни. Като конкретен пример беше посочен ученик, който е отсъствал една седмица от училище – ИИ ще анализира пропуснатия материал и ще предложи на детето специфични урочни единици и тестове за самопроверка, за да навакса ефективно.

В отговор на критиките за труден достъп до дигиталните платформи, Филип Иванов съобщи, че е създадена единна национална идентичност за всички потребители в образователната система. „Всеки ученик и учител вече има свое потребителско име, с което може да използва по защитен начин всички услуги на МОН”, поясни той. Иванов допълни, че проектът поставя сериозен фокус върху киберсигурността и защитата на личните данни на децата.

Проектът е с продължителност от четири години и предвижда поетапно въвеждане на различните инструменти. Заложена е мащабна програма за обучение на учители за работа с изкуствен интелект и дигитални инструменти, както и създаване на клубове по интереси за учениците, насочени към дигитална грамотност и социални умения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зафир7685

    13 0 Отговор
    европейските пари са само за безцелно и безрезултатно харчене.... това е...то са семинари, черпене, папкане, спане и малко дрънкане, което не влиза в тиквите на никой

    07:21 11.03.2026

  • 2 мда

    11 0 Отговор
    С изкуствения интелект децата ще затъпеят тотално.

    07:23 11.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    11 0 Отговор
    Якото крадене продължава. Големи пари се източват с проектите в училищата, но всеки си затваря очите, защото комисионите си вървят.

    07:26 11.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    КАКЪВ ИНТЕЛЕКТ... ВСИЧКИ СА НЕГРАМОТНИ БАРАБАР С ДАСКАЛИТЕ! САМО ДА УДВОИМ С НАШИТЕ ХОРА ЕДНИ ПАРИ!

    Коментиран от #14

    07:30 11.03.2026

  • 7 ПО-ДОБРЕ НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА

    6 0 Отговор
    Просто да пишат и четат. Министерство на сорос е това образованието.

    07:31 11.03.2026

  • 8 мафия

    5 0 Отговор
    Ще има милиони за бране !!!!

    07:31 11.03.2026

  • 9 Браво!

    6 1 Отговор
    ИИ в училище е сигурна инвестиция в децата. Той ще гарантира все по- не мислещи, лесно манипулируеми и елементарни хора, удобни за властелините на света. Честито!

    Коментиран от #11

    07:32 11.03.2026

  • 10 Естествена простотия

    5 0 Отговор
    120 милиона звучи добре, обаче съмненията за естествения интелект на специалистите в МОН си остават.

    07:35 11.03.2026

  • 11 Здраво

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Браво!":

    За горките дечица най-възпитателни ИИ мерки са ляв и десен шамар, както и една седмица без WiFi, телефон и джобни. Също и въвеждане на звероучение.

    07:38 11.03.2026

  • 12 Ами

    4 0 Отговор
    като вече няма естествен ......... !

    07:39 11.03.2026

  • 13 Време е

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Фицо, за нашия Джурджеску !!!!

    07:40 11.03.2026

  • 14 САНДОКАН

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Особенно даскалите .

    07:42 11.03.2026

  • 15 Забавна новина

    2 0 Отговор
    "Невронната мрежа на Alibaba е заблудила разработчиците си и е започнала да добива криптовалута, вместо да се учи, разкрива доклад. По време на обучението си, изкуственият интелект е отворил SSH тунел към външен IP адрес, заобиколил е сигурността и е използвал мощността на графичния процесор за добив. Освен това никой не го е учил на това, нито му е давал команди.". източник: факти
    Не е на добро, няма да се учи таблицата за умножение и редица уравнения, в преводите още преди години австралийска асоциация на преводачите алармира за нахлуването на ИИ в тази сфера.
    Нищо не гарантира, че няма данните на децата да бъдат ползвани, както и снимани без знанието на родителите.
    А при енергиен срив, какво правим?

    07:42 11.03.2026

  • 16 От пусто в празно

    2 0 Отговор
    Не че съществува нещо като интелект в машината, но то и по принцип интелектът напусна образованието още преди около четвърт век.

    07:43 11.03.2026

  • 17 Фактъ

    1 0 Отговор
    Докато сме по болонската система, през дeзобразованието ще се произвеждат само говeдa.

    07:46 11.03.2026

