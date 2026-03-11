МОН започва мащабен проект за над 120 милиона евро за изкуствен интелект в училищата

Министерство на образованието и науката започва мащабен проект за дигитална трансформация на училищното образование на стойност над 126 милиона евро. В ефира на NOVA NEWS Филип Иванов, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии”, и Владимир Станчев, директор на дирекция „Управление и изпълнение на проекти” в МОН, обявиха, че проектът е стратегически за страната и се финансира по Европейския социален фонд плюс.
Основен акцент в проекта е внедряването на инструменти с изкуствен интелект (ИИ). „Изкуственият интелект със сигурност няма да замени учителите, защото не може да ги замени, но ще им бъде помощник в административните процеси и в персонализирането на съдържанието за децата”, подчерта Владимир Станчев.
Системата ще позволява ранно откриване на обучителни затруднения чрез анализ на данни. Като конкретен пример беше посочен ученик, който е отсъствал една седмица от училище – ИИ ще анализира пропуснатия материал и ще предложи на детето специфични урочни единици и тестове за самопроверка, за да навакса ефективно.
В отговор на критиките за труден достъп до дигиталните платформи, Филип Иванов съобщи, че е създадена единна национална идентичност за всички потребители в образователната система. „Всеки ученик и учител вече има свое потребителско име, с което може да използва по защитен начин всички услуги на МОН”, поясни той. Иванов допълни, че проектът поставя сериозен фокус върху киберсигурността и защитата на личните данни на децата.
Проектът е с продължителност от четири години и предвижда поетапно въвеждане на различните инструменти. Заложена е мащабна програма за обучение на учители за работа с изкуствен интелект и дигитални инструменти, както и създаване на клубове по интереси за учениците, насочени към дигитална грамотност и социални умения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зафир7685
07:21 11.03.2026
2 мда
07:23 11.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
07:26 11.03.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #14
07:30 11.03.2026
7 ПО-ДОБРЕ НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА
07:31 11.03.2026
8 мафия
07:31 11.03.2026
9 Браво!
Коментиран от #11
07:32 11.03.2026
10 Естествена простотия
07:35 11.03.2026
11 Здраво
До коментар #9 от "Браво!":За горките дечица най-възпитателни ИИ мерки са ляв и десен шамар, както и една седмица без WiFi, телефон и джобни. Също и въвеждане на звероучение.
07:38 11.03.2026
12 Ами
07:39 11.03.2026
13 Време е
До коментар #4 от "1488":за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Фицо, за нашия Джурджеску !!!!
07:40 11.03.2026
14 САНДОКАН
До коментар #6 от "Боруна Лом":Особенно даскалите .
07:42 11.03.2026
15 Забавна новина
Не е на добро, няма да се учи таблицата за умножение и редица уравнения, в преводите още преди години австралийска асоциация на преводачите алармира за нахлуването на ИИ в тази сфера.
Нищо не гарантира, че няма данните на децата да бъдат ползвани, както и снимани без знанието на родителите.
А при енергиен срив, какво правим?
07:42 11.03.2026
16 От пусто в празно
07:43 11.03.2026
17 Фактъ
07:46 11.03.2026