Исторически триумф: Ланс грабна първата си Купа на Франция след зрелищен финал срещу Ница

23 Май, 2026 09:11 590 0

Ланс пише нова страница в клубната си история

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Вълнуваща вечер на „Стад дьо Франс“ в Париж донесе незабравими емоции на феновете на Ланс, след като отборът триумфира с първата си Купа на Франция. Във финалния сблъсък, изпълнен с динамика и драматични обрати, Ланс надделя над коравия тим на Ница с категоричното 3:1.

В 25-ата минута „жълто-червените“ дадоха тон на срещата – Матийо Удол демонстрира отлична визия, като намери Флориан Тувен, който безпогрешно откри резултата.

Малко преди почивката, Тувен се превърна в архитект на втория гол, след като изпълни прецизен корнер, а Одсон Едуард с глава удвои преднината на Ланс.

В самия край на първото полувреме, Ница показа характер – Джонатан Клаус асистира на Джибрил Кулибали, който с мощен удар с глава върна интригата, намалявайки резултата на 2:1.

Въпреки това, надеждите на „орлите“ за обрат бяха попарени през втората част.

В 78-ата минута Абдала Сима сложи печата върху успеха на Ланс, след като с хладнокръвен удар прати топката в долния ляв ъгъл на вратата на Ница, оформяйки крайното 3:1.

Така Ланс най-сетне прекъсна серията си от неуспешни финали и се окичи със златните медали. След три загубени финала в миналото, този успех е истински празник за привържениците на Ланс.


