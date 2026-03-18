Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Шумахер скочи на Верстапен: Спри да хленчиш и започни да караш

18 Март, 2026 21:59 759 2

  • ралф шумахер-
  • формула 1-
  • спорт-
  • макс верстапен

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият пилот от Формула 1 и настоящ анализатор Ралф Шумахер не спести критиките си към световния шампион Макс Верстапен, призовавайки го да спре с негативните коментари и да се фокусира върху работата си в Red Bull. Германецът бе категоричен, че нидерландецът трябва „да спре да хленчи“ и вместо това да помогне на тима си да се върне в челото на колоната.

Острите думи на Ралф дойдоха в отговор на постоянното недоволство на Макс от новите технически правила в кралските гонки. От началото на предсезонните тестове Верстапен не спира да атакува новите болиди, като дори ги сравни с играта „Марио Карт“ и иронично нарече новата ера в спорта „Формула Е на стероиди“.

„Макс вече доказа, че е най-бързият на пистата, но сега ситуацията е друга. Red Bull има проблеми и той трябва да бъде лидер, а не да се оплаква“, сподели Шумахер пред Sky Германия. Той припомни, че новите правила бяха обявени още преди четири години със съгласието на всички отбори, които настояваха за повече електрическа мощност. Според Ралф, след като са инвестирани милиарди в новите задвижващи системи, поведението на Верстапен е неуместно.

Сега предстои да видим дали Макс ще отговори на пистата още този уикенд, когато Формула 1 гостува на легендарната „Нюрбургринг“. Дали шампионът ще намери общ език с новата техника, или напрежението в бокса на „биковете“ ще продължи да расте, предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    1 1 Отговор
    Кво да кара с 100 коня по-малко и не стига финала!А шампионите са аут от борбата само след 2 състезания!Пълен фарс е тая гидина.Всяко състезание Ферари срещу Мерц. 10 обиколки и после,чао.Само в Монако или отпадане може да донесе победа на друг отбор освен Мерцедес!Много интересно,няма що.

    22:08 18.03.2026

  • 2 Жоро

    1 0 Отговор
    Сега предстои да видим дали Макс ще отговори на пистата още този уикенд, когато Формула 1 гостува на легендарната „Нюрбургринг“.Каквито писатели имате,такава и статията!Под средно ниво!

    22:10 18.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове