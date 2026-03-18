Шумахер скочи на Верстапен: Спри да хленчиш и започни да караш

Бившият пилот от Формула 1 и настоящ анализатор Ралф Шумахер не спести критиките си към световния шампион Макс Верстапен, призовавайки го да спре с негативните коментари и да се фокусира върху работата си в Red Bull. Германецът бе категоричен, че нидерландецът трябва „да спре да хленчи“ и вместо това да помогне на тима си да се върне в челото на колоната.

Острите думи на Ралф дойдоха в отговор на постоянното недоволство на Макс от новите технически правила в кралските гонки. От началото на предсезонните тестове Верстапен не спира да атакува новите болиди, като дори ги сравни с играта „Марио Карт“ и иронично нарече новата ера в спорта „Формула Е на стероиди“.

„Макс вече доказа, че е най-бързият на пистата, но сега ситуацията е друга. Red Bull има проблеми и той трябва да бъде лидер, а не да се оплаква“, сподели Шумахер пред Sky Германия. Той припомни, че новите правила бяха обявени още преди четири години със съгласието на всички отбори, които настояваха за повече електрическа мощност. Според Ралф, след като са инвестирани милиарди в новите задвижващи системи, поведението на Верстапен е неуместно.

Сега предстои да видим дали Макс ще отговори на пистата още този уикенд, когато Формула 1 гостува на легендарната „Нюрбургринг“. Дали шампионът ще намери общ език с новата техника, или напрежението в бокса на „биковете“ ще продължи да расте, предстои да разберем.