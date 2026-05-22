Ейса Гонсалес и Григор Димитров: Любов сред лукса на калифорнийското й ранчо

В сърцето на живописната Калифорния, само на час и половина път от Лос Анджелис, се крие истински оазис на спокойствието – ранчото на Ейса Гонсалес. Мексиканската актриса, която в момента е сред най-обсъжданите имена в Холивуд, сбъдна детската си мечта, като през 2023 година придоби имот за впечатляващите 4 милиона долара. Именно тук, сред маслинови дървета и величествени планински гледки, тя посреща не кого да е, а българската тенис звезда Григор Димитров.

Ранчото на Ейса не е просто дом – то е истинско бижу, разположено край китното градче Охай. Основната къща и просторната къща за гости предлагат четири спални и две бани, а слънчевите панели и частният кладенец гарантират устойчивост и комфорт. Овощните градини и маслиновите дървета създават усещане за хармония и близост с природата – нещо, което актрисата цени изключително много.

Докато професионалният ѝ път бележи истински възход с четири нови холивудски продукции, Ейса намира време за личния си живот и споделя, че именно сред природата черпи вдъхновение и спокойствие. В интервю за „Ню Йорк Поуст“ тя разкрива, че цветята са неизменна част от ежедневието ѝ, а Григор често я изненадва с букети от любимите ѝ божури. „Те носят радост и светлина в дните ми“, споделя звездата с усмивка.

В подкаста на Оуен Тийл Ейса откровено говори за връзката си с Григор Димитров. Макар зодиакалните им знаци да са на противоположни полюси – тя е Водолей, а той Телец – двамата се допълват перфектно. „Григор е най-подходящият човек за мен. На рождения му ден го нарекох мъжа на мечтите си – не вярвах, че ще срещна такъв човек“, признава актрисата.

Любопитна подробност от съвместния им живот е страстта на Григор към реда. „Той глади дори чорапите и бельото си!“, разказва Ейса през смях. „Винаги се шегуваме с разликата между нашите куфари – неговият е като по конец, а моят… истински хаос. Вече имам цяла колекция от снимки, за да сравняваме кой е по-подреден.“