Ейса Гонсалес и Григор Димитров: Любов сред лукса на калифорнийското й ранчо

22 Май, 2026 23:10 1 221 15

Холивудската звезда и българският тенисист споделят незабравими мигове в идиличния имот край Охай

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В сърцето на живописната Калифорния, само на час и половина път от Лос Анджелис, се крие истински оазис на спокойствието – ранчото на Ейса Гонсалес. Мексиканската актриса, която в момента е сред най-обсъжданите имена в Холивуд, сбъдна детската си мечта, като през 2023 година придоби имот за впечатляващите 4 милиона долара. Именно тук, сред маслинови дървета и величествени планински гледки, тя посреща не кого да е, а българската тенис звезда Григор Димитров.

Ранчото на Ейса не е просто дом – то е истинско бижу, разположено край китното градче Охай. Основната къща и просторната къща за гости предлагат четири спални и две бани, а слънчевите панели и частният кладенец гарантират устойчивост и комфорт. Овощните градини и маслиновите дървета създават усещане за хармония и близост с природата – нещо, което актрисата цени изключително много.

Докато професионалният ѝ път бележи истински възход с четири нови холивудски продукции, Ейса намира време за личния си живот и споделя, че именно сред природата черпи вдъхновение и спокойствие. В интервю за „Ню Йорк Поуст“ тя разкрива, че цветята са неизменна част от ежедневието ѝ, а Григор често я изненадва с букети от любимите ѝ божури. „Те носят радост и светлина в дните ми“, споделя звездата с усмивка.


В подкаста на Оуен Тийл Ейса откровено говори за връзката си с Григор Димитров. Макар зодиакалните им знаци да са на противоположни полюси – тя е Водолей, а той Телец – двамата се допълват перфектно. „Григор е най-подходящият човек за мен. На рождения му ден го нарекох мъжа на мечтите си – не вярвах, че ще срещна такъв човек“, признава актрисата.

Любопитна подробност от съвместния им живот е страстта на Григор към реда. „Той глади дори чорапите и бельото си!“, разказва Ейса през смях. „Винаги се шегуваме с разликата между нашите куфари – неговият е като по конец, а моят… истински хаос. Вече имам цяла колекция от снимки, за да сравняваме кой е по-подреден.“



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минка

    7 2 Отговор
    Ох,поне нашия има вкус за жени.

    23:12 22.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Неро

    4 4 Отговор
    Ко каза, ко? Ми той умрял, ма

    Коментиран от #15

    23:20 22.05.2026

  • 5 Акой сяла домати таз година

    3 0 Отговор
    на ранчото , да каже как и вървят .

    23:29 22.05.2026

  • 6 ЕкстраСенс

    4 2 Отговор
    тариката скоро ще го разкрият и изгонят, идилията ще приключи

    23:32 22.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 12343211

    1 0 Отговор
    Успех!
    (време е)

    23:32 22.05.2026

  • 9 Тази е

    5 1 Отговор
    Холивудска звезда, колкото на Д.. ришо тенисист. Но копанарката е хубава.

    23:33 22.05.2026

  • 10 Ъъъъ

    3 3 Отговор
    Горката Ейса, какво ли е да имаш до себе си толкова слаб тенисист!

    23:45 22.05.2026

  • 11 Тоя изкопаем тапир

    3 0 Отговор
    Тоя пак е мерил имането на лелята. Само по това ги избира асковския цинга.

    00:04 23.05.2026

  • 12 Смешник

    2 0 Отговор
    Той вече тенис не може да играе на ниво поне да се наслаждава на живота

    00:12 23.05.2026

  • 13 Жената

    1 1 Отговор
    Е хубава, и си заслужава да се напрегнеш за нея, но нашия е нефелник - ще топне чушката, и ще бяга!

    00:26 23.05.2026

  • 14 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Когато е ерген влиза в топ 5 в света като си хване някоя и не може 1 мач да спечели

    00:58 23.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

