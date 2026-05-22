Ейса Гонсалес и Григор Димитров: Любов сред лукса на калифорнийското й ранчо

В сърцето на живописната Калифорния, само на час и половина път от Лос Анджелис, се крие истински оазис на спокойствието – ранчото на Ейса Гонсалес. Мексиканската актриса, която в момента е сред най-обсъжданите имена в Холивуд, сбъдна детската си мечта, като през 2023 година придоби имот за впечатляващите 4 милиона долара. Именно тук, сред маслинови дървета и величествени планински гледки, тя посреща не кого да е, а българската тенис звезда Григор Димитров.
Ранчото на Ейса не е просто дом – то е истинско бижу, разположено край китното градче Охай. Основната къща и просторната къща за гости предлагат четири спални и две бани, а слънчевите панели и частният кладенец гарантират устойчивост и комфорт. Овощните градини и маслиновите дървета създават усещане за хармония и близост с природата – нещо, което актрисата цени изключително много.
Докато професионалният ѝ път бележи истински възход с четири нови холивудски продукции, Ейса намира време за личния си живот и споделя, че именно сред природата черпи вдъхновение и спокойствие. В интервю за „Ню Йорк Поуст“ тя разкрива, че цветята са неизменна част от ежедневието ѝ, а Григор често я изненадва с букети от любимите ѝ божури. „Те носят радост и светлина в дните ми“, споделя звездата с усмивка.
В подкаста на Оуен Тийл Ейса откровено говори за връзката си с Григор Димитров. Макар зодиакалните им знаци да са на противоположни полюси – тя е Водолей, а той Телец – двамата се допълват перфектно. „Григор е най-подходящият човек за мен. На рождения му ден го нарекох мъжа на мечтите си – не вярвах, че ще срещна такъв човек“, признава актрисата.
Любопитна подробност от съвместния им живот е страстта на Григор към реда. „Той глади дори чорапите и бельото си!“, разказва Ейса през смях. „Винаги се шегуваме с разликата между нашите куфари – неговият е като по конец, а моят… истински хаос. Вече имам цяла колекция от снимки, за да сравняваме кой е по-подреден.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Минка
23:12 22.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Неро
Коментиран от #15
23:20 22.05.2026
5 Акой сяла домати таз година
23:29 22.05.2026
6 ЕкстраСенс
23:32 22.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 12343211
(време е)
23:32 22.05.2026
9 Тази е
23:33 22.05.2026
10 Ъъъъ
23:45 22.05.2026
11 Тоя изкопаем тапир
00:04 23.05.2026
12 Смешник
00:12 23.05.2026
13 Жената
00:26 23.05.2026
14 Исторически парк
00:58 23.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.