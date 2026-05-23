Спортът по ТВ в събота (23 май)

23 Май, 2026 10:31 1 250 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Маунтинбайк: Световна купа в Нове Место, жени - Евроспорт 1

13.00 Маунтинбайк: Световна купа в Нове Место, мъже - Евроспорт 1

13.00 Триатлон: PTO Тур в Памплона - Евроспорт 2

13.20 Хокей на лед: Латвия – САЩ - МАХ Спорт 4

13.45 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 14, мъже - Евроспорт 1

14.00 Лека атлеткика: Диамантена лига, Шанхай - МАХ Спорт 2

15.30 Тенис: турнир в Хамбург, финал - МАХ Спорт 1

16.15 Тенис: турнир в Женева, финал - МАХ Спорт 2

16.40 Формула 1: академия 2026: Гран при на Канада - Диема спорт 3

17.20 Хокей на лед: Словакия – Чехия - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: Хъл – Мидълзбро - Диема спорт 2

18.00 Футбол: Янтра Габрово – Беласица Петрич - Диема спорт

18.00 Футбол: Спортист Своге – Хебър Пазарджик - Нова спорт

19.00 Футбол: Болоня – Интер - МАХ Спорт 3

19.00 Формула 1: спринт за Гран при на Канада - Диема спорт 3

19.00 Спортно катерене: Световни серии в Берн, жени - Евроспорт 1

20.00 Голф: PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон" - Евроспорт 2

21.00 Футбол: Байерн Мюнхен – Щутгарт - Диема спорт

21.00 Волейбол: България – Полша - МАХ Спорт 1

21.00 Баскетбол: Гран Канария – Манреса - Нова спорт

21.10 Формула 2: Спринт за Гран при на Канада - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Лацио – Пиза - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Ла Лига, комбинирано предаване - МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол: Гранада – Тенерифе - Диема спорт 2

23.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Канада - Диема спорт 3

02.00 Хокей: НХЛ, Каролина – Монреал - МАХ Спорт 2

03.00 Баскетбол: НБА, Кливлънд – Ню Йорк - Диема спорт 3


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

