Дара и Божидар Саръбоюков – Българският триумф вдъхновява Европа в специално ВИДЕО

Вълнуваща изненада за всички почитатели на спорта и музиката! Организаторите на предстоящото Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам (10-16 август) създадоха интересно видео, което прославя двама от най-ярките български таланти – лекоатлета Божидар Саръбоюков и певицата Дара.
В официалния Instagram профил на шампионата се появи динамичен клип, който преплита спортната слава и музикалния успех на България. Видеото показва впечатляващото шампионско салто и най-силните скокове на Божидар Саръбоюков, донесли му златния медал на Европейското първенство в зала през миналата година. За фон организаторите са избрали не коя да е песен, а именно хита „Бангаранга“ на Дара – парчето, с което тя покори сцената на „Евровизия“ във Виена.
„Някой спомена ли европейски шампион? Божидар Саръбоюков завоюва титлата в скока на дължина при мъжете на Европейското в зала в Апелдорн 2025, точно както Дара триумфира на Евровизия 2026 с ‘Бангаранга’“, гласи посланието към видеото.
Организаторите не пропуснаха да отправят и предизвикателство към българските фенове: „Ще видим ли още златни отличия за България в Бирмингам 2026?“
1 Гост
23:42 22.05.2026
2 безДара
23:45 22.05.2026
3 Сатана Z
23:47 22.05.2026
4 Мнение
СПРЕТЕ СЕ ВЕЧЕ С ТИЯ ОТРОВНИ ПЕСНИ И КОНКУРСИ!
КАТО ИМ ВИДИТЕ ЛИГОТИИТЕ И ДЕМОНИЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ ("БАНГАРАНГ" - БИЛО ЩАСТЛИВА АНАРХИЯ), И ВИ ИДЕ ДА ГИ ПОДПУКАТЕ ЕДИН ПО ЕДИН!
КОЙ ГЛАСУВА ТАЯ ОТРОВНА ПЕСЕН ДА ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ???
ШОРОШ ЛИ?!
ЗАЩО ТЕКСТЪТ НЕ БЕ НА БЪЛГАРСКИ???
СПЕЧЕЛИЛА БИЛА?!
САМО ЧАС НАСАМЕ ПРИ СОБСТВЕНИКА СИ Е СПЕЧЕЛИЛА, КАКТО И ЛЮТЕНИЦА В ЧУЖДА ВЕРИГА МАГАЗИНИ!
АМАН ОТ ТИЯ АНТИБЪЛГАРСКИ ИЗЯВИ!!!
23:50 22.05.2026
5 Мнение
До коментар #3 от "Сатана Z":Мани го тоя отвратителен псевдоним бе човек!!!
Ти слуга на дявола ли си???
23:51 22.05.2026
6 РЕАЛИСТ
23:54 22.05.2026
7 Сатана Z
До коментар #5 от "Мнение":Не го приемай буквално. Тук сме да се забавляваме. Все пак е жълт сайт и отношението трябва да бъде подобаващо.
„Сатана“ (наименование на НАТО SS-18 „Сатана“) е семейство съветски тежки междуконтинентални балистични ракети (МБР) с течно гориво. Ника го ползвам от 24 февруари 2022
Поздрави.
23:58 22.05.2026
8 Софийски селянин,Пенсионер
Боже Господи отвори си тефтерите и си птибери бетерите...
00:02 23.05.2026
9 Име
00:07 23.05.2026
10 Мнение
До коментар #7 от "Сатана Z":С някои неща щега не бива!
Не са ли те учили в училище?!
Може ли да се пишеш с име на ракета (а реално да рекламираш злото)?!
До там ли я докара?!
Освен това има и други имена?!
Орешник, кинжал, сармат???
Смени го най-сетне!
Ще получиш и повече плюсове!
Между другото, забравих да поздравя това момче (Божидар Саръбоюков), браво на него, жив и здрав да е!
Така се вдига реномето на държавата ни!
С честен, достоен и огромен труд!
А не с банги-ранги, чупки и стойки!
00:09 23.05.2026
11 .....
00:10 23.05.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Софийски селянин,Пенсионер":Какво общо има Радев със статията, бе? Като " Краставицата " на Мирча Кришан сте. Начука ви го Радев,приемете го и си затворете устите. И да квичите, файда няма.
00:11 23.05.2026
13 Мнение
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":Беше ли необходимо Радев да награждава публично "бангарангата" (по превод "щастливата анархия")?!
Анархията ли поощряваме вече?!
Вие личен адвокат ли сте на Радев???
Той защо не отмени договора на нейнски и гюров, със зеления наркоман?
Защо още не е обявил публично, дали ще остани американският окупатор на летище София?!
Защо ни включи доброволно към механизма за възстановяване на фалирали държави в еврозоната???
Ако утре Германия и/или Франция обявят фалит, кой ще трябва да плати сметката, как мислиш?
Те ядоха и пиха, а ние солидарно ще плащаме тяхната сметка?!
Какво толко му харесвате на Радев?!
Изпрати ли представител от президенството (докато заемаше тоя пост), да защити предложението си за референдум (както е по закон)??? Защо трябваше Възраждане да защитават в предложението на бившия президент, в парламента???
ДО МОМЕНТА РУМЕН РАДЕВ ДОКАЗВА, ЧЕ Е ФАЛШИВ ГЕРОЙ (ПОРЕДНИЯТ), А ВИЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА МУ АДВОКАТСТВАТЕ!
00:20 23.05.2026
14 Да бе !
00:20 23.05.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Мнение":Абе, Радев едва прави седмица, откакто встъпи в длъжност, ти цял списък с кусури си написал. Хората гледат на Радев , като на антипод на цялото управление през последните 35 години . Управление на Тулупа, на Петроханските Педофили и на Шиши
Наглеци , крадци , извратеняци и глупаци. Клекнали в краката на началниците, подвиващи опашка и чакайки кокалчето, което ще им подхвърлят. Радев е мъж, а не глист, като гореизброените.
00:37 23.05.2026
16 Сатана Z
До коментар #10 от "Мнение":Съгласен съм.Момчето заслужава на 100% ,а за Бангаранга ...хмм...дори и толуп като Баце нямаше да я приеме в кабинета си като премиер,ама за действията на летеца отговаря цял PR екип и няколко текстописци.Голяма излагация.
Между другото,според квалификацията на НАТО ,ракетата Сармат се води като Сатана 2.
До утре.Дано да има материали за забавление.
00:40 23.05.2026