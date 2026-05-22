Дара и Божидар Саръбоюков – Българският триумф вдъхновява Европа в специално ВИДЕО

22 Май, 2026 23:37 801 16

Организаторите на Европейското първенство в Бирмингам обединяват спорт и музика в чест на българските успехи

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща изненада за всички почитатели на спорта и музиката! Организаторите на предстоящото Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам (10-16 август) създадоха интересно видео, което прославя двама от най-ярките български таланти – лекоатлета Божидар Саръбоюков и певицата Дара.

В официалния Instagram профил на шампионата се появи динамичен клип, който преплита спортната слава и музикалния успех на България. Видеото показва впечатляващото шампионско салто и най-силните скокове на Божидар Саръбоюков, донесли му златния медал на Европейското първенство в зала през миналата година. За фон организаторите са избрали не коя да е песен, а именно хита „Бангаранга“ на Дара – парчето, с което тя покори сцената на „Евровизия“ във Виена.

„Някой спомена ли европейски шампион? Божидар Саръбоюков завоюва титлата в скока на дължина при мъжете на Европейското в зала в Апелдорн 2025, точно както Дара триумфира на Евровизия 2026 с ‘Бангаранга’“, гласи посланието към видеото.

Организаторите не пропуснаха да отправят и предизвикателство към българските фенове: „Ще видим ли още златни отличия за България в Бирмингам 2026?“



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 0 Отговор
    Аман вече! Стана крайно банално. Като рекламата на онзи магазин за играчки.

    23:42 22.05.2026

  • 2 безДара

    10 2 Отговор
    И какво като съм ромка и мъжа ми е турчин?

    23:45 22.05.2026

  • 3 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Булгар,Булгар!!!

    Коментиран от #5

    23:47 22.05.2026

  • 4 Мнение

    7 0 Отговор
    ПИСНА МИ ОТ ТАЯ БЕЗДАРА!
    СПРЕТЕ СЕ ВЕЧЕ С ТИЯ ОТРОВНИ ПЕСНИ И КОНКУРСИ!

    КАТО ИМ ВИДИТЕ ЛИГОТИИТЕ И ДЕМОНИЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ ("БАНГАРАНГ" - БИЛО ЩАСТЛИВА АНАРХИЯ), И ВИ ИДЕ ДА ГИ ПОДПУКАТЕ ЕДИН ПО ЕДИН!

    КОЙ ГЛАСУВА ТАЯ ОТРОВНА ПЕСЕН ДА ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ???
    ШОРОШ ЛИ?!
    ЗАЩО ТЕКСТЪТ НЕ БЕ НА БЪЛГАРСКИ???
    СПЕЧЕЛИЛА БИЛА?!
    САМО ЧАС НАСАМЕ ПРИ СОБСТВЕНИКА СИ Е СПЕЧЕЛИЛА, КАКТО И ЛЮТЕНИЦА В ЧУЖДА ВЕРИГА МАГАЗИНИ!

    АМАН ОТ ТИЯ АНТИБЪЛГАРСКИ ИЗЯВИ!!!

    23:50 22.05.2026

  • 5 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Мани го тоя отвратителен псевдоним бе човек!!!
    Ти слуга на дявола ли си???

    Коментиран от #7

    23:51 22.05.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Евала на момчето. Това е звезда шампион. Спортът е с обективни резултати. Музиката и киното са субективни. За тези , които ме знаят, обективно означава, че съществува вън и не зависимо от човешкото съзнание. Сунективен е успехът на Дара в субективен. По неведоми пътища получава гласове за харесване. Дали е добро или ме няма значение. Важното е да убедиш простите хора да гласуват за теб. Пък може и по друг начин да въздействаш на вота.

    23:54 22.05.2026

  • 7 Сатана Z

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    Не го приемай буквално. Тук сме да се забавляваме. Все пак е жълт сайт и отношението трябва да бъде подобаващо.
    „Сатана“ (наименование на НАТО SS-18 „Сатана“) е семейство съветски тежки междуконтинентални балистични ракети (МБР) с течно гориво. Ника го ползвам от 24 февруари 2022
    Поздрави.

    Коментиран от #10

    23:58 22.05.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    3 2 Отговор
    Още и Радев мазника я прие да ни похвали колко сме затънали в батака
    Боже Господи отвори си тефтерите и си птибери бетерите...

    Коментиран от #12

    00:02 23.05.2026

  • 9 Име

    2 0 Отговор
    Явно не е точно така с Дарето! Навират ни я под носа като спасяваща ваксина срещу ковид!

    00:07 23.05.2026

  • 10 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    С някои неща щега не бива!
    Не са ли те учили в училище?!

    Може ли да се пишеш с име на ракета (а реално да рекламираш злото)?!
    До там ли я докара?!
    Освен това има и други имена?!
    Орешник, кинжал, сармат???

    Смени го най-сетне!
    Ще получиш и повече плюсове!

    Между другото, забравих да поздравя това момче (Божидар Саръбоюков), браво на него, жив и здрав да е!
    Така се вдига реномето на държавата ни!
    С честен, достоен и огромен труд!
    А не с банги-ранги, чупки и стойки!

    Коментиран от #16

    00:09 23.05.2026

  • 11 .....

    2 0 Отговор
    Другари,не издържам повече с цингаманга😂

    00:10 23.05.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Какво общо има Радев със статията, бе? Като " Краставицата " на Мирча Кришан сте. Начука ви го Радев,приемете го и си затворете устите. И да квичите, файда няма.

    Коментиран от #13

    00:11 23.05.2026

  • 13 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Беше ли необходимо Радев да награждава публично "бангарангата" (по превод "щастливата анархия")?!
    Анархията ли поощряваме вече?!

    Вие личен адвокат ли сте на Радев???
    Той защо не отмени договора на нейнски и гюров, със зеления наркоман?
    Защо още не е обявил публично, дали ще остани американският окупатор на летище София?!

    Защо ни включи доброволно към механизма за възстановяване на фалирали държави в еврозоната???
    Ако утре Германия и/или Франция обявят фалит, кой ще трябва да плати сметката, как мислиш?
    Те ядоха и пиха, а ние солидарно ще плащаме тяхната сметка?!

    Какво толко му харесвате на Радев?!
    Изпрати ли представител от президенството (докато заемаше тоя пост), да защити предложението си за референдум (както е по закон)??? Защо трябваше Възраждане да защитават в предложението на бившия президент, в парламента???

    ДО МОМЕНТА РУМЕН РАДЕВ ДОКАЗВА, ЧЕ Е ФАЛШИВ ГЕРОЙ (ПОРЕДНИЯТ), А ВИЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА МУ АДВОКАТСТВАТЕ!

    Коментиран от #15

    00:20 23.05.2026

  • 14 Да бе !

    1 0 Отговор
    Абитуриентките дойдоха в бара, и започва Бангаранга !

    00:20 23.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Абе, Радев едва прави седмица, откакто встъпи в длъжност, ти цял списък с кусури си написал. Хората гледат на Радев , като на антипод на цялото управление през последните 35 години . Управление на Тулупа, на Петроханските Педофили и на Шиши
    Наглеци , крадци , извратеняци и глупаци. Клекнали в краката на началниците, подвиващи опашка и чакайки кокалчето, което ще им подхвърлят. Радев е мъж, а не глист, като гореизброените.

    00:37 23.05.2026

  • 16 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Съгласен съм.Момчето заслужава на 100% ,а за Бангаранга ...хмм...дори и толуп като Баце нямаше да я приеме в кабинета си като премиер,ама за действията на летеца отговаря цял PR екип и няколко текстописци.Голяма излагация.
    Между другото,според квалификацията на НАТО ,ракетата Сармат се води като Сатана 2.
    До утре.Дано да има материали за забавление.

    00:40 23.05.2026

