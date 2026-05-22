Дара и Божидар Саръбоюков – Българският триумф вдъхновява Европа в специално ВИДЕО

Вълнуваща изненада за всички почитатели на спорта и музиката! Организаторите на предстоящото Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам (10-16 август) създадоха интересно видео, което прославя двама от най-ярките български таланти – лекоатлета Божидар Саръбоюков и певицата Дара.

В официалния Instagram профил на шампионата се появи динамичен клип, който преплита спортната слава и музикалния успех на България. Видеото показва впечатляващото шампионско салто и най-силните скокове на Божидар Саръбоюков, донесли му златния медал на Европейското първенство в зала през миналата година. За фон организаторите са избрали не коя да е песен, а именно хита „Бангаранга“ на Дара – парчето, с което тя покори сцената на „Евровизия“ във Виена.

„Някой спомена ли европейски шампион? Божидар Саръбоюков завоюва титлата в скока на дължина при мъжете на Европейското в зала в Апелдорн 2025, точно както Дара триумфира на Евровизия 2026 с ‘Бангаранга’“, гласи посланието към видеото.

Организаторите не пропуснаха да отправят и предизвикателство към българските фенове: „Ще видим ли още златни отличия за България в Бирмингам 2026?“