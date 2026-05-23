Доминация на Мерцедес: Джордж Ръсел оглави квалификацията в Канада, Макларън и Ферари в преследване

23 Май, 2026 10:03 951 0

Мълниеносен Ръсел изведе Мерцедес на върха в Монреал

Сензационна скорост и безупречна стратегия изстреляха Джордж Ръсел на първа позиция в квалификацията за спринтовото състезание на Гран При на Канада. Британският пилот на Мерцедес записа впечатляващо време от 1:12.965 минути, оставяйки зад себе си съотборника си Андреа Кими Антонели, който изостана само с 0.068 секунди – истинска демонстрация на синхрон и мощ от страна на германския тим.

Втората редица на стартовата решетка бе окупирана от пилотите на Макларън. Световният шампион Ландо Норис ще потегли трети, а неговият съекипник Оскар Пиастри ще стартира четвърти. Разликите между водещите състезатели бяха минимални – Норис изостана с едва 0.315 секунди, а Пиастри с 0.334 от лидера Ръсел, което обещава оспорвана надпревара. Ферари също не остана по-назад – Люис Хамилтън и Шарл Льоклер се наредиха съответно на пето и шесто място, готови да атакуват челните позиции още от старта. ---

Квалификационната сесия не премина без драми – Фернандо Алонсо от Астън Мартин преживя тежък инцидент, след като загуби контрол в третия завой и се удари челно в предпазната стена. За щастие, пилотът се размина без сериозни травми, но това временно прекъсна надпреварата. Пилотите на Ауди също впечатлиха с постоянството си – Нико Хюлкенберг завърши 11-и, а Габриел Бортолето остана 12-и, само на косъм от топ 10. Арвид Линдблад с Рейсинг Булс и Карлос Сайнц от Уилямс допълниха челната десетка.

След сериозните технически обновления по болида, Мерцедес демонстрира значителен напредък спрямо конкурентите си, особено след последния кръг в Маями. Ръсел бе най-бърз и във втората част на квалификацията, въпреки че Антонели показа отлично темпо със средно твърдите гуми в началото.


