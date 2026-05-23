Манчестър Юнайтед с прицел към звездата на Аталанта: Преговорите за Едерсон набира скорост

Манчестър Юнайтед е на прага на сериозна трансформация в средата на терена. След като се раздели с опитния Каземиро, клубът от "Олд Трафорд" е насочил вниманието си към бразилския полузащитник на Аталанта – Едерсон. Според информация на Sky Sports, преговорите между двата клуба вече са в ход и се наблюдава осезаем напредък, макар окончателно споразумение все още да липсва. -

26-годишният Едерсон се утвърди като един от най-важните играчи в състава на Аталанта през изминалия сезон. Със своите 3 попадения и 2 асистенции в 41 срещи, той се превърна в ключова фигура за италианския тим. Неговата енергия, визия за играта и стабилност в центъра на терена не останаха незабелязани от скаутите на Юнайтед.

Любопитен обрат в сагата около Едерсон настъпи, след като Атлетико Мадрид също прояви интерес към бразилеца. Испанският клуб обаче пренасочи усилията си към Жоао Гомеш от Уулвърхемптън, чиято цена спадна след изпадането на "вълците" от Висшата лига. Това отвори вратата за Манчестър Юнайтед да засили натиска си за подписа на Едерсон.

"Червените дяволи" са решени да подсилят халфовата си линия с поне двама нови футболисти през летния трансферен прозорец. В момента ръководството работи по списък с няколко топ имена, които да донесат свежест и класа в средата на терена.