Ивелин Попов: 75 000 души идваха на стадионите, времената се промениха

22 Март, 2026 18:50 530 0

Сега има толкова много разсейващи фактори, коментира бившият футболист на московския Спартак

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на националния отбор на България Ивелин Попов говори за предишните поколения във футбола, сравнявайки ги с днешните играчи. Халфът, който наскоро се раздели с последния си клуб Арда Кърджали, говори пред руско издание за престоя си в гранда Спартак Москва и предизвикателствата пред новите поколения футболисти, предаде БТА.

"Когато Спартак спечели няколко шампионски титли подред, хората биха казали, че това поколение е било по-силно. Не обичам да сравнявам. Тогава имаше само футболна топка. Сега има толкова много разсейващи фактори, като телефони. Те правят хората мързеливи – те не искат да полагат усилия в спорта. Преди всяко дете мечтаеше да стане футболист или баскетболист.

Времената се промениха. Трябва да прегърнем новото поколение. Нямаме друг избор. Трябва да им покажем какво искаме и изискваме. Мнозина казват, че хората, родени през 80-те и 90-те години, са дисциплинирани в спорта. Те имат спортен плам. 70-75 хиляди души идваха на стадионите! Преживяхме това време. Трудно е за новото поколение. Но трябва да прегърнем новите времена“, каза Попов пред руското издание Championat.


