Ивелин Попов: 75 000 души идваха на стадионите, времената се промениха

Бившият капитан на националния отбор на България Ивелин Попов говори за предишните поколения във футбола, сравнявайки ги с днешните играчи. Халфът, който наскоро се раздели с последния си клуб Арда Кърджали, говори пред руско издание за престоя си в гранда Спартак Москва и предизвикателствата пред новите поколения футболисти, предаде БТА.

"Когато Спартак спечели няколко шампионски титли подред, хората биха казали, че това поколение е било по-силно. Не обичам да сравнявам. Тогава имаше само футболна топка. Сега има толкова много разсейващи фактори, като телефони. Те правят хората мързеливи – те не искат да полагат усилия в спорта. Преди всяко дете мечтаеше да стане футболист или баскетболист.

Времената се промениха. Трябва да прегърнем новото поколение. Нямаме друг избор. Трябва да им покажем какво искаме и изискваме. Мнозина казват, че хората, родени през 80-те и 90-те години, са дисциплинирани в спорта. Те имат спортен плам. 70-75 хиляди души идваха на стадионите! Преживяхме това време. Трудно е за новото поколение. Но трябва да прегърнем новите времена“, каза Попов пред руското издание Championat.