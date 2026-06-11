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ММС и ЦСКА запазват модела 50:50 в "Спортни имоти Българска армия" АД

ММС и ЦСКА запазват модела 50:50 в "Спортни имоти Българска армия" АД

11 Юни, 2026 21:00 674 3

  • ммс-
  • цска-
  • българска армия-
  • стадион

Това стана ясно след срещата между министър Енчо Керязов и ръководството на футболния клуб

ММС и ЦСКА запазват модела 50:50 в "Спортни имоти Българска армия" АД - 1
Снимка: ФОКУС
Фокус Фокус

ММС и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50:50 в "Спортни имоти Българска армия“ АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА.

По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на дружеството и реализацията на проекта за новия стадион "Българска армия“. Двете страни очертаха необходимите последващи действия за окончателното формиране на правната рамка, която да гарантира успешното финализиране на проекта в установените срокове. Беше изразена и обща позиция, че запазването на съществуващото съотношение на участие в дружеството осигурява необходимия баланс между държавния интерес и инвеститорите.

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че конструктивният диалог между двете страни ще продължи за успешното завършване на проекта в интерес на българския футбол и хилядите червени привърженици.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1234

    1 1 Отговор
    Има опити да се отчета по големи разходи за строежа и от там да се вдигне процента на частника. Още от сега кроят планове как да го приватизират 99%

    Коментиран от #2

    21:35 11.06.2026

  • 2 идиот

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "1234":

    казваш ЦСКА ЕАД,Главболгарстрой и десетки световно реномирани фирми имат двойно счетоводство....????

    Коментиран от #3

    21:49 11.06.2026

  • 3 ББПП

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "идиот":

    гбс са царете на черната каса

    22:17 11.06.2026

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