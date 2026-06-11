ММС и ЦСКА запазват модела 50:50 в "Спортни имоти Българска армия" АД

ММС и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50:50 в "Спортни имоти Българска армия“ АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА.
По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на дружеството и реализацията на проекта за новия стадион "Българска армия“. Двете страни очертаха необходимите последващи действия за окончателното формиране на правната рамка, която да гарантира успешното финализиране на проекта в установените срокове. Беше изразена и обща позиция, че запазването на съществуващото съотношение на участие в дружеството осигурява необходимия баланс между държавния интерес и инвеститорите.
Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че конструктивният диалог между двете страни ще продължи за успешното завършване на проекта в интерес на българския футбол и хилядите червени привърженици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1234
Коментиран от #2
21:35 11.06.2026
2 идиот
До коментар #1 от "1234":казваш ЦСКА ЕАД,Главболгарстрой и десетки световно реномирани фирми имат двойно счетоводство....????
Коментиран от #3
21:49 11.06.2026
3 ББПП
До коментар #2 от "идиот":гбс са царете на черната каса
22:17 11.06.2026