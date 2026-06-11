ММС и ЦСКА запазват модела 50:50 в "Спортни имоти Българска армия" АД

ММС и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50:50 в "Спортни имоти Българска армия“ АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА.

По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на дружеството и реализацията на проекта за новия стадион "Българска армия“. Двете страни очертаха необходимите последващи действия за окончателното формиране на правната рамка, която да гарантира успешното финализиране на проекта в установените срокове. Беше изразена и обща позиция, че запазването на съществуващото съотношение на участие в дружеството осигурява необходимия баланс между държавния интерес и инвеститорите.

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че конструктивният диалог между двете страни ще продължи за успешното завършване на проекта в интерес на българския футбол и хилядите червени привърженици.