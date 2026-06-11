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Сърбия се справи с Аржентина на бразилски терен за първа победа в Лигата на нациите

Сърбия се справи с Аржентина на бразилски терен за първа победа в Лигата на нациите

11 Юни, 2026 20:00 542 0

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Западните ни съседи се наложиха с 3! гейма

Сърбия се справи с Аржентина на бразилски терен за първа победа в Лигата на нациите - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Мъжкият национален отбор на Сърбия стартира с победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Воденият от Джордже Крецу тим се справи и се наложи над Аржентина с 3:1 (25:23, 25:20, 25:27, 26:24) в първата си среща от турнира в Група 2 от първата седмица на Лигата, играна пред едва около 800 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Вторият мач на турнира за Сърбия е срещу дебютантът Белгия, който започна ударно с успех срещу световния вицешампион България с 3:1 гейма. Двубоят е утре (12 юни) от 22,30 часа българско време. След това от 02,00 часа през нощта срещу събота (13 юни) пък Аржентина ще играе с Иран.

Най-полезен за Сърбия стана Велико Машулович с 19 точки (2 блока и 1 ас). Лазар Маринович (2 блока и 1 ас) и Александър Неделкович (3 блока) добавиха още 13 и 11 точки за победата.

За Аржентина Лусиано Висентин реализира 17 точки (1 блок и 2 аса), а резервите Фаусто Диас (1 блок и 1 ас) и Мануел Армоа (1 блок и 2 аса) завършиха с 14 и 13 точки, но и това не помогна за успеха.

СЪРБИЯ - АРЖЕНТИНА 3:1 (25:23, 25:20, 25:27, 26:24)

СЪРБИЯ: Алекса Батак 1, Велико Машулович 19, Лазар Маринович 13, Вук Кулпинац 8, Александър Неделкович 11, Александър Стефанович 4 - Стефан Негич-либеро (Павле Перич)

Старши треньор: ДЖОРДЖЕ КРЕЦУ

АРЖЕНТИНА: Лусиано Де Чеко 1, Херман Гомес 5, Лусиано Висентин 17, Ян Мартинес Франки 6, Хоакин Галего 5, Николас Серба - Франко Масимино-либеро (Матиас Санчес 1, Фаусто Диас 14, Мануел Армоа 3, Мартин Рамос 3, Игнасио Луенгас, Густаво Масиел)

Старши треньор: ЕДУАРДО ОРАЦИО ДИЛЕО.


Бразилия
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