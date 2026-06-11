САЩ тръгна с почти домакинска победа над Турция в Лигата на нациите

Волейболистите от националния отбор на САЩ тръгнаха с победа в тазгодишното издание на Лигата на нациите.

Играчите на легендата Карч Кирали дадоха гейм, но надиграха Турция с 3:1 (25:20, 20:25, 25:20, 25:23) в първия си мач от турнира в Група 1 от първата седмица на световната надпревара, игран пред близо 5 400 зрители в Отава (Канада).

Втората среща на турнира за САЩ срещу Германия, която започна с обрат срещу домакините от Канада с 3:2 гейма. Двубоят е утре (12 юни) от 23,00 часа българско време. След това от 02,30 часа през нощта срещу събота (13 юни) пък Турция излиза срещу олимпийския шампион Франция.

Джейк Хейнс стана най-полезен за САЩ с 21 точки (1 блок) за победата. Опитният капитан на тима Матю Андерсън се отчете с още 15 точки (1 блок и 1 ас) за успеха.

За турците Адис Лагумджия завърши с 16 точки (2 блока), а Ефе Байрам (1 блок и 1 ас) и Ахмет Тюмер (1 ас) приключиха с 12 и 11 точки.