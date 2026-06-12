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Мексико тръгна с победа на "Ацтека" в мача на откриването срещу Южна Африка

Мексико тръгна с победа на "Ацтека" в мача на откриването срещу Южна Африка

12 Юни, 2026 04:58, обновена 12 Юни, 2026 04:03 1 349 4

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  • южна африка-
  • футбол

Попаденията за 2:0 бяха дело на Хулиан Киньонес (9’) и Раул Хименес (67’)

Мексико тръгна с победа на "Ацтека" в мача на откриването срещу Южна Африка - 1
Снимка: YouTube
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Домакинът Мексико надви лесно Южна Африка с 2:0 в откриващия Мондиала двубой, игран на легендарния “Ацтека”.

Попадения на Хулиан Киньонес (9’) и Раул Хименес (67’) донесоха заслужената победа на “Ел Три” пред над 80 000 техни фенове, изпълнили стадиона далеч преди началния час 13:00 местно време. Мачът обаче ще остане в историята с трите директни червени картона - два за африканците - на Спепело Ситоле (50’) и Темба Зуане (84’), както и на Сесар Монтес (90+2’) от мексиканците.

Това беше среща от група “А”, в която са още Южна Корея и Чехия.

Двубоят се оказа без особена класа и интрига, защото футболистите на ЮАР не направиха почти нищо интересно. Даже те имаха късмет да се измъкнат с малко голове, след като веднъж Киньонес удари и греда.

Очакваната с интерес евентуална поява на легендарния вратар на домакините Гийермо Очоа засега се отлага, защото той остана резерва. Вместо него селекционерът Хавиер Агире заложи на Раул Ранхел. В атака пък излезе звездата от Премиър лийгРаул Хименес. За южноафриканците в нападение започна Лайл Фостър от Бърнли.

Интересното е, че Мексико и Южна Африка играха на откриването и на Мондиал 2010, когато завършиха 1:1.

Домакините стигнаха до първата добра възможност още в петата минута, като Раул Хименес стреля опасно, но вратарят спаси.

След още само четири минути обаче - при втория си шанс - мексиканците поведоха. В случая Ситоле сгреши при изнасянето на африканците и Киньонес завърши с точен удар за 1:0.

Веднага след футболистите в жълти екипи заиграха по-грубо и извършиха няколко нарушения. Тимът на Мексико продължаваше да доминира и да стига лесно до наказателното поле, но втори гол не падаше. Съперникът пък отправи първия си удар към вратата чак в 38-ата минута.

Малко не достигна на "Ел Три" да удвоят в 42-рата, след като Киньонес нацели страничната греда.

Мексико почти удвои в първите секунди на втората част, когато се стигна до сходна като при гола на Киньонес ситуация. Тогава вратарят на ЮАР сбърка топката при подаване, но "ацтеките" не се възползваха.

В 50-ата минута тимът на Агире спечели числено предимство, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата срещу откъсналия се сам срещу вратаря Браян Гутиерес.

Тук като че ли играчите на "Бафана Бафана" разваха бялото знаме, след като и преди това трудно стигаха до наказателното поле на мексиканците. Очакваното се случи в 67-ата, когато Раул Хименес с глава беше точен за 2:0.

По-късно в срещата се стигна до изгонването на още един футболист на ЮАР - този път с помощта на ВАР. Отстраненият беше резервата Темба Зуане, който удари без топка съперников играч.

Това обаче не беше краят, защото в добавеното време капитанът на Мексико в срещата Сесар Монтес също получи директен червен картон.

Във втория кръг Мексико ще спори с корейците в Гуадалахара, а южноафриканците ще се изправят срещу чехите в Атланта.


Мексико
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