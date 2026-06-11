САЩ нанесоха нова вълна от удари по множество цели в Иран, Техеран отвърна с ракети и затвори Ормузкия проток ВИДЕО

Съединените щати нанесоха нова мощна вълна от въздушни удари по множество цели в Иран в нощта срещу 11 юни 2026 г., застрашавайки сериозно временното примирие, предаде Al Jazeera.

Атаката бе потвърдена официално от U.S. Central Command (CENTCOM) като операция по „самоотбрана“ в отговор на продължаващата иранска агресия. Операцията започна в 17:15 ч. източно американско време на 10 юни (00:15 ч. българско време на 11 юни). Това е втора поредна нощ на тежки американски бомбардировки.

„Силите на CENTCOM завършиха допълнителни удари срещу множество цели в Иран на 10 юни, съгласно указанията на Върховния главнокомандващ“, се казва в изявление на командването.

Добавя се, че целите на атаките са били ирански комуникационни, противовъздушни и разузнавателни системи.

Иранските медии съобщават за силни експлозии и задействане на противовъздушната отбрана в столицата Техеран, както и в стратегически южни региони около Ормузкия проток – градовете Бандар Абас, Сирик, Минаб и остров Кешм.

Ударите са били насочени главно към военна инфраструктура, включително радарни системи, противовъздушна отбрана и командни пунктове за дронове.

Американският президент заяви, че Иран „протака преговорите за мирно споразумение“ и трябва „да плати цената“. Малко след ударите той обяви пред Fox News, че бомбардировките скоро ще спрат и че ирански представители са се свързали с него с молба за прекратяване на огъня.

Той подчерта, че Вашингтон си запазва пълното право да нанесе нови удари, ако Техеран продължи с агресията. Тръмп заяви, че е разговарял директно с ирански представители, които лично са го помолили да спре бомбардировките. Американският президент изрично изясни пред медиите, че Израел няма участие в тази конкретна вълна от атаки. Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че САЩ са в „финалния етап“ преди обявяването на тотална победа и постигането на ново, много по-добро споразумение за иранската ядрена програма и корабоплаването. Той разкритикува предишната сделка (JCPOA) от ерата на Обама. В телефонно интервю Тръмп предупреди, че ако преговорите не напреднат бързо, САЩ са готови да преминат към унищожаване на ирански електроцентрали и мостове.

„Те имаха шанс да подпишат сделка и да оцелеят“, каза той.

Преди Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално да атакува радарни системи и обекти за ПВО край Ормузкия проток, Тръмп написа, че „иранската армия е в пълен хаос, а флотът и ВВС на практика вече не съществуват“. Той обвини Иран, че протака преговорите, и се зарече: „Вчера ги ударихме силно. Днес ще ги ударим още по-силно. Ще платят цената“.

Ударите бяха разпоредени като „самоотбрана“ след свалянето на американски хеликоптер Apache в региона.

Официален Иран категорично отрече да е имало какъвто и да е контакт с Тръмп, наричайки твърденията му „лъжа, целяща да избегне пълномащабна война“. Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му ще остане твърда срещу американския натиск.

В директен отговор на новата американска атака, Ислямският революционен гвардейски корпус (IRGC) обяви пълно затваряне на стратегическия Ормузки проток за всички търговски кораби и петролни танкери, заплашвайки, че всеки плавателен съд, който се опита да премине, ще бъде атакуван.

Иранските сили обявиха, че вече са поразили два кораба, опитали се да преминат нелегално през пролива. Междувременно, според информация от The Times of Israel, Иран е предприел ответна атака с дронове срещу Пети американски флот в Бахрейн.

Официален Техеран изрично предупреди, че ще стреля и ще атакува всеки кораб, който се опита да наруши блокадата и да премине нелегално през стратегическия воден път. Иранските военноморски сили вече докладваха за поразяването на два „кораба нарушители“.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви, че е нанесъл ответни удари с дронове и ракети по щаба на Пети флот на САЩ в Бахрейн, както и по американски позиции в Йордания.

В Бахрейн тази сутрин на два пъти прозвучаха сирени за въздушна тревога, а йорданската армия съобщи, че е прехванала пет ирански ракети.

„Смелите бойци от Аерокосмическите и военноморски сили на Корпуса на ислямската гвардия (IRGC), в отговор на военната агресия на САЩ, по време на две вълни от удари поразиха и унищожиха 18 важни цели във въздушните бази Али ал-Салем, Ахмад ал-Джабер и Шейх Иса в Бахрейн“, цитирано е изявлението на IRGC от държавната телевизия.

Техеран започна удари срещу американски цели в Близкия изток в отговор на въздушния удар на Вашингтон, съобщи и агенция Nournews.

Според агенцията, базата Ал-Харир в Кюрдистанския регион в Северен Ирак е била атакувана, като е унищожен американски военен радар. Иран е обстрелял и американски кораби в Ормузкия проток и лодка в Персийския залив.

Според информацията, предоставена от иранската държавна телевизия, въоръжените сили на страната са използвали дронове, за да атакуват сили на Пети флот на ВМС на САЩ в Бахрейн, и са повредили комуникационни антени и радари на противовъздушната отбрана Patriot.

Посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани обяви пред Съвета за сигурност, че Ислямската република няма да преговаря под заплахи и натиск. Техеран обвини Вашингтон в грубо нарушаване на съществуващите споразумения за примирие.

Като съюзник в НАТО, България подкрепя стабилността в Близкия изток, но конфликтът засилва риска за българските контингенти в международни мисии в региона. Ескалацията на глобалното напрежение между САЩ и съюзниците на Иран (включително Русия) допълнително дестабилизира сигурността около Черно море.

Външното министерство на България (МВнР) се очаква да повиши нивото на опасност и да призове българските граждани незабавно да напуснат Иран и съседните рискови държави. Българските моряци и карго кораби в района на Персийския залив и Арабско море са изложени на директна опасност от ирански атаки или задържане.