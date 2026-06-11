Ботев (Пловдив) започна лятната си подготовка с група от 22-ма играчи

С група от 22-ма футболисти Ботев (Пловдив) започна лятната си подготовка. В 18:30 часа старши треньорът на „канарчетата“ Станислав Генчев изведе своите възпитаници на клубната база за първо занимание за новия сезон.



Подготовка с отбора стартира новото попълнение Богдан Костов, както и юношата на клуба Васил Иванов, който вече подписа своя първи професионален договор с „канарчетата“.



Старши треньорът Станислав Генчев обяви преди заниманието, че има още три сигурни нови попълнения, които трябва да се присъединят през следващата седмица. Той допълни, че се очаква новите играчи в тима да бъдат десетима, като също толкова ще бъдат и напускащите.



На първата тренировка на "канарчетата" присъстваха голяма част от клубните легенди на "жълто-черните", сред които Петър Зехтински, Марин Бакалов, Запрян Раков, Костадин Костадинов, Славчо Хорозов и Благоя Блангев. Освен тях, заниманието бе изгледано на живо и от финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов.



Капитанът на отбора Тодор Неделев пък излезе на терена заедно със своите съотборници, макар че все още е с патерици заради операцията на коляното, която претърпя заради скъсана предна кръстна връзка.



Лятната подготовка на „жълто-черните“ ще премине изцяло на клубната база в квартал „Коматево“, като по време на паузата са предвидени шест проверки. „Канарчетата“ последователно ще играят контролни срещи срещу Спартак (Плевен), Арда (Кърджали), Спартак (Варна) и Етър (Велико Търново), като се търсят съперници и за още два спаринга.

Генчев постави като основна цел пред "жълто-черните" за новия сезон класирането на отбора за европейските клубни турнири. Наставникът даде брифинг пред медиите на клубната база преди старта на лятната подготовка на тима.



Специалистът обясни, че освен вече обявеното първо ново лятно попълнение Богдан Костов, има още трима сигурни нови играчи, които трябва да се присъединят към "жълто-черните" през следващата седмица. Генчев уточни, че от тях двама са чужденци и един е българин.



"Нормално е клуб като нашия да иска да играе в европейските турнири. Не е лесно, но ние трябва да направим всичко възможно като селекция и подготовка, за да ги изпълним. Всички искаме да видим Ботев в европейските турнири, защото това е отбор с традиции и заслужава това нещо", категоричен бе наставникът на "канарчетата" и отрече Георги Миланов да е едно от сигурните нови попълнения.



"Имаше един български футболист, с когото говорихме, но в последния момент той предпочете друг отбор. Всеки футболист има право на решения за неговата кариера", каза още специалистът и коментира отношенията си с финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов.



"Отношенията ни са професионални, дори мога да кажа и приятелски. Има доверие между нас, което е много важно, защото доверието е в основата на успеха", обясни наставникът на Ботев.



Той призна, че клубът е имал договорка с Мартин Георгиев да подпише договор във вчерашния ден, но футболистът не е пристигнал за уговорената среща.



Станислав Генчев обяви, че общо десетима футболисти ще напуснат тима, като се очаква също толкова да бъдат и привлечените играчи през лятната пауза.



"Доволен съм от четиримата футболисти, които броим за сигурни. Водим още доста разговори. Има позиции, на които е жизненоважно за нас да се подсилим. Надявам се по най-бързия начин да приключат тези разговори, защото когато дойде нов футболист, той трябва да се адаптира към отбора и изискванията на треньора, да се подготви психически и физически. Всички тези неща оказват голямо влияние и колкото по-бързо приключи селекцията, толкова по-добре. Ситуацията е такава, че България не е най-приятната дестинация. Всички чуждестранни футболисти, с които говорим, подхождат малко с недоверие и искат да проучат как са нещата", обясни още Станислав Генчев.



Подготовката на "канарчетата" ще протече изцяло на клубната база в квартал "Коматево", като има вече четири уредени контролни срещи и се търсят съперници за още две проверки.