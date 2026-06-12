3:0! България с първа победа във VNL след успех над Иран

Волейболистите от националния отбор на България записаха първа победа в Лигата на нациите.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се наложиха над Иран с 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) в мач от турнира VNL в Бразилия (Бразилия).

Световните вицешампиони от 2025 година вчера загубиха от Белгия с 1:3 в първия си двубой в зала “Нилсон Нелсон” в столицата Бразилия.

В следващата си среща, на 13 юни (събота) от 21:30 часа, България излиза срещу Аржентина.

Блокада на Аспарух Аспарухов и Алекс Грозданов и България поведе с 2:0 в началото на втората част. Мартин Атанасов атакува мощно от зона 2 - 3:1. Али Хаджипур атакува в аут - 4:1. Мощна атака на Аспарух Аспарухов по диагонала от зона 4 - 6:3. Отлична атака на Илия Петков в центъра 8:5. Мони Николов пусна топката за 9:6.

Алекс Грозданов атакува в центъра за 10:7. Александър Николов атакува в дълбочина за 11:8. Блокада на Александър Николов и 13:9. Роберто Пиаца взе прекъсване за Иран. Великолепна атака на Аспарух Аспарухов от втора линия 14:10. Александър Николов се справи с двойна блокада 16:13. Пайп на Александър Николов и 17:14. Брутална атака на Александър Николов и 18:15. Единична блокада на Александър Николов - 19:15.

Роберто Пиаца взе второ прекъсване за Иран. Технична атака на Александър Николов и резултатът стана 20:16. Още една отлична атака на Александър Николов - 21:17. Техничен пайп на Аспарух Аспарухов - 22:18. Блокада на Мартин Атанасов и Алекс Грозданов - 23:18. Тройна българска блокада донесе успеха на националите във втората част с 25:18.

Технична атака на Александър Николов и 3:3 в началото на третата част. Страхотна комбинация Мони Николов - Алекс Грозданов и 9:8. Мощна атака на Мони Николов и 14:13. Мощна атака на Алекс Грозданов в центъра 15:14. Пайп на Александър Николов 16:15. Мони Николов спаси невероятна топка в защита, която доведе до точка за България - 17:16.

Перфектна комбинация Мони Николов - Александър Николов и 19:18. Контраатака на Александър Николов - 20:18. Роберто Пиаца взе прекъсване за Иран. Ас на Александър Николов и 22:19. Двойна българска блокада - 23:19. Атака в центъра на Илия Петков и мачбол 24:21. Мощна атака на Мартин Атанасов и България спечели третата част с 25:21 и мача с 3:0 гейма.

Над всички в български отбор отново беше Александър Николов с 24 точки (1 ас, 4 блока, 56% ефективност в атака).

С двуцифрен точков актив завърши и капитанът Алекс Грозданов - 11 точки (5 блока).

За Иран Пория Хюсейн и Али Хаджипур реализираха по 11 точки.

БЪЛГАРИЯ - ИРАН 3:0 (25:23, 25:18, 25:21)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов 3, Александър Николов 24, Мартин Атанасов 3, Аспарух Аспарухов 8, Алекс Грозданов 11, Илия Петков 5 - Дамян Колев-либеро (Жасмин Величков, Стоил Палев)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ИРАН: Аршия Бехнеджад, Али Хаджипур 11, Пория Хюсейн 11, Мортеза Шарифи 8, Мохамад Вализадех 5, Сайед Еисйа 2 - Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро (Юсеф Каземи)

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА.