Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ивелин Попов ще продължи кариерата си в София

Ивелин Попов ще продължи кариерата си в София

13 Септември, 2025 11:44 819 1

  • ивелин попов-
  • локомотив софия-
  • ботев пловдив-
  • първа лига-
  • попето

Очаква се Попов да бъде представен официално от столичния клуб през следващата седмица

Ивелин Попов ще продължи кариерата си в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивелин Попов ще продължи кариерата си в Локомотив София, предаде Gong.bg. 37-годишният футболист е провел среща с треньора на "железничарите" Станислав Генчев и е постигнал споразумение за преминаването му при "червено-черните".

Очаква се Попето да бъде представен официално от столичния клуб през следващата седмица. Той пристига в "Надежда" като свободен агент, след като в началото на седмицата се раздели с Ботев Пловдив.

Опитният полузащитник ще бъде трето ново попълнение на Локомотив през последните дни, след като с отбора подписаха Георги Минчев и Ангел Лясков.

Ивелин Попов игра за Ботев през последните две години. Той записа 77 мача за "канарчетата", в които вкара 15 гола и направи 19 асистенции. Попето е играл още за Литекс, Левски, Газиантепспор, Кубан Краснодар, Спартак Москва, Ростов, Рубин Казан и Сочи.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ботевист

    0 0 Отговор
    Новото ръководство на Ботев показа пълна несъстоятелност! Изгониха Попето и завоюваха последното място! Екскременти!

    12:50 13.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ