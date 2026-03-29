Ще има ли промени на правилата във Формула 1 след тежката катастрофа на Беърман? (ВИДЕО)

Тежката катастрофа на Оливър Беърман по време на Гран при на Япония предизвика сериозни дебати около новите технически правила във Формула 1 за сезон 2026. Инцидентът, след който младият пилот на Хаас F1 Team остана видимо разтърсен и с болки, бе определен от мнозина в падока като пряка последица от спорни регулации на ФИА, свързани с управлението на енергията и големите разлики в скоростите между болидите.

Самият Беърман призна, че подобен сценарий е бил очакван и обсъждан още преди състезанието. „Като група предупредихме ФИА какво може да се случи. Това е резултат от огромната разлика в скоростите – нещо, което не сме виждали досега в спорта“, коментира той след прегледа в медицинския център. Неговата позиция бе подкрепена и от пилоти като Макс Верстапен и Ландо Норис, които също изразиха притеснения относно безопасността при новите условия.

В официална позиция ФИА призна, че новите регулации – особено тези, свързани с енергийния мениджмънт – допускат определена „оптимизация“, но засега отказва да предприеме незабавни промени. Вместо това федерацията планира серия от срещи през април, на които ще се обсъди дали са необходими корекции.

Въпреки че Беърман се размина без сериозни травми, болката и преживеният шок подчертават рисковете, които пилотите поемат в новата ера на спорта. „Имаме месец пауза и ще се върна по-силен. Най-важното е, че съм добре, макар че моментът беше наистина плашещ“, заяви той, като не пропусна да се извини на механиците си за щетите по болида.

