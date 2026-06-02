Времето днес, прогноза за вторник, 2 юни: Проливни валежи в почти цялата страна

2 Юни, 2026 03:00 1 292 7

Максималните температури ще са от 21° в Източна България до 29° в югозападните райони, на морския бряг – от 22° до 24°

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Максималните температури ще останат в широки граници, но слабо ще се понижат и ще са от 21° в Източна България до 29° в югозападните райони, на морския бряг – от 22° до 24°.

На много места в страната ще има валежи и гръмотевици.

Предупреждение за значителни количества и мощни гръмотевични бури е обявено в почти цялата страна, като най-интензивни явления се очакват в района на Централна Стара планина и в Югозападна България. Ще има условия и за градушки.

И по Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

В планините също ще вали, а в Централна Стара планина и Рило-Родопския масив валежите ще са значителни. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен, временно силен, с посока от запад.

И през следващите дни времето ще остане без съществена промяна. В сутрешните часове над повечето места в страната ще бъде слънчево, но около и след обяд на много места ще има валежи, временно интензивни с гръмотевични бури. Ще има и градушки.

В четвъртък и петък от северозапад ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, но в събота предстои затопляне.


