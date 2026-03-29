Верстапен се е наситил на Формула 1? Холандецът мисли за отказване

Верстапен се е наситил на Формула 1? Холандецът мисли за отказване

29 Март, 2026 18:41 676 0

  • верстапен-
  • ред бул-
  • формула 1-
  • сузука-
  • кола-
  • болид

Трето поредно състезание извън топ 5 и нови регламенти, с които не е съгласен, вбесяват световния шампион

Верстапен се е наситил на Формула 1? Холандецът мисли за отказване - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Макс Верстапен не крие разочарованието си след Гран при на Япония на пистата "Сузука". ​​​​​​​​​​​​​​​Нидерландецът финишира извън топ 5 за трети пореден път, което не му се е случвало от девет години насам. По време на състезанието той броял обиколките до финала: „15, 10, 5… почти… готово е!”, призна самият той.

Символичен бе и поздравът му към бившия му съотборник Пиер Гасли в момента, в който французинът го изпревари.

Новите регламенти на Формула 1 явно не са по вкуса на пилота на Ред Бул. След гонката Верстапен призна, че ще се замисли върху бъдещето си, а холандският журналист Ерик ван Харен от “De Telegraaf”, близък познавач на пилота, пише, че слуховете за евентуално оттегляне циркулират от известно време. Въпреки договора си до 2028 година, Верстапен обмисля да напусне още в края на настоящия сезон.

Шефът на Ред Бул Лоран Мекиес обаче не изглежда особено притеснен. „Концентрираме се върху спортния аспект. Сигурен съм, че Макс ще бъде по-доволен, когато му дадем бърза кола. Щом му осигурим машина, с която да се бори, всичко ще се промени”, заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

