Верстапен се е наситил на Формула 1? Холандецът мисли за отказване

Макс Верстапен не крие разочарованието си след Гран при на Япония на пистата "Сузука". ​​​​​​​​​​​​​​​Нидерландецът финишира извън топ 5 за трети пореден път, което не му се е случвало от девет години насам. По време на състезанието той броял обиколките до финала: „15, 10, 5… почти… готово е!”, призна самият той.

Символичен бе и поздравът му към бившия му съотборник Пиер Гасли в момента, в който французинът го изпревари.

Новите регламенти на Формула 1 явно не са по вкуса на пилота на Ред Бул. След гонката Верстапен призна, че ще се замисли върху бъдещето си, а холандският журналист Ерик ван Харен от “De Telegraaf”, близък познавач на пилота, пише, че слуховете за евентуално оттегляне циркулират от известно време. Въпреки договора си до 2028 година, Верстапен обмисля да напусне още в края на настоящия сезон.

Шефът на Ред Бул Лоран Мекиес обаче не изглежда особено притеснен. „Концентрираме се върху спортния аспект. Сигурен съм, че Макс ще бъде по-доволен, когато му дадем бърза кола. Щом му осигурим машина, с която да се бори, всичко ще се промени”, заяви той.