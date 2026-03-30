Яник Синер завърши впечатляващия „Слънчев дубъл“ без загубен сет в Маями

След триумфа си в Индиън Уелс световният №2 Яник Синер завърши впечатляващия „Слънчев дубъл“, след като спечели и титлата от „Мастърс“ турнира в Маями, САЩ, за втори път в кариерата си. Независимо от съперника и трудните атмосферни условия, белязани от проливен дъжд, италианецът затвърди отличната си форма в турнирите от категорията „Мастърс“ и оформи пълен американски успех във Флорида. На финала Синер се наложи над Иржи Лехечка с 6:4, 6:4 в двубой, който първоначално бе отложен, а впоследствие прекъснат за близо час и половина заради валежите. Така шампионът повтори успеха си от 2024-та година.

24-годишният тенисист се превърна в първия състезател след Роджър Федерер през 2017-ма година, който постига „Слънчев дубъл“, но постижението му придобива още по-голяма тежест, тъй като той е единственият, направил това без да загуби сет в двата турнира. Бившият лидер в ранглистата спечели седмата си титла от сериите „Мастърс“ и трета поредна, след успеха в Париж в края на 2025-та година и победата в Индиън Уелс по-рано този месец. Серията му вече включва 34 поредни спечелени сета на това ниво.

Лошото време във Флорида оказа влияние върху програмата в неделя, като финалът започна със закъснение от час и половина, а след старта на втория сет бе спрян отново за повече от час. Пауза обаче не разстрои ритъма на Синер, който продължи да контролира събитията на корта, макар да пропусна част от възможностите си за по-ранно приключване на срещата, реализирайки два пробива от общо 11 шанса.

Ключов фактор за впечатляващата серия на италианеца остава неговият сервис. Данните на ATP показват, че през 2025-та година той е бил №1 по спечелени точки на първи сервис (79,5%) и спечелени сервис геймове (92%), а през 2026-та година подобрява показателите си до 81% и 94%. Във финала Синер записа 10 аса и впечатляващите 92% успеваемост на първи сервис, като отрази и трите точки за пробив, пред които бе изправен, всички в четвъртия гейм на първия сет. Освен стабилното си подаване, той бе ефективен и на ретур, реализирайки по един пробив във всеки сет чрез дълбоки и агресивни удари.

За Иржи Лехечка, който заемаше 22-ра позиция в ранглистата, това бе първо участие във финал на турнир от категория „Мастърс“. Чехът се надяваше да последва примера на сънародника си Якуб Меншик, но въпреки загубата силното му представяне ще го изкачи до рекордното в кариерата 14-то място в света.

Синер, който пропусна надпреварата през миналия сезон заради наказание след допинг, добави нови 1000 точки към актива си и намали изоставането си от световния №1 Карлос Алкарас, който отпадна изненадващо още в третия кръг. Разликата между двамата вече е 1190 точки преди началото на сезона на клей, който стартира с нов „Мастърс“ турнири - в Монте Карло.

„Това означава много за мен. Да спечеля „слънчевия дубъл“ за първи път е невероятно. Това е нещо, което никога не съм си и мислил, че ще спечеля, защото е трудно за постигане. Някак си успяхме, така че съм много щастлив“, заяви носителят на 4 титли от „Големия шлем“.

Серията от 34 последователни спечелени сета на ниво „Мастърс“ започна още на турнира в Шанхай, Китай, през миналата година и продължава да подчертава доминиращата форма на италианеца.

В статистически аспект Синер превъзхождаше съперника си във всички ключови показатели – повече асове (10-5), повече печеливши удари (21-16) и значително по-малко непредизвикани грешки (19-28). Четирикратният шампион от Големия шлем спечели 92% от точките си на първи сервис (33/36) и реализира два пробива от 11 възможности, докато Лехечка не се възползва от нито един от трите си брейкбола.

Италианецът осъществи решителен пробив за 2:1 в първия сет, възползвайки се от серия неточности от форхенд на чешкия тенисист. Лехечка реагира и стигна до 0-40 в следващия гейм, но Синер демонстрира класа с пет поредни аса, за да затвърди преднината си. Чехът се опита да наложи агресивния стил, който му донесе успех в предходните кръгове, но световният №2 бе стабилен както на ретур, така и в продължителните разигравания. При 5-3 Синер пропусна два сетбола, но не позволи връщане на пробива и затвори частта с 6-4.

В началото на втория сет бяха изиграни едва три точки, преди ново прекъсване заради дъжд. След подновяването резултатът остана равен до 4-4, въпреки че Синер пропусна пет възможности за пробив. Напрежението върху сервис геймовете на Лехечка постепенно се увеличаваше, като аутсайдерът спаси общо пет брейкбола. После обаче поведе с 0-30 в осмия гейм, но в решаващите моменти чехът допусна неточност от форхенд, която позволи на Синер да направи ключовия пробив за 5-4.

Италианецът достигна до две поредни шампионски точки след комбинация „сервис-форхенд“, като реализира още първата чрез уверено излизане на мрежата и точно воле. Така след 1 час и 34 минути игрово време Синер триумфира с 6-4, 6-4 и се превърна в първия тенисист в историята, спечелил „Слънчевия дубъл“ без загубен сет.