Григор Димитров изпадна от Топ 90 на световната ранглиста за първи път от близо 14 години

Най-добрият български тенисист Григор Димитров напусна Топ 90 на световната ранглиста за първи път от близо 14 години. 34-годишният хасковлия отпадна още в първия кръг на „Мастърс“ турнира в Маями и не успя да защити точките, спечелени с достигането до полуфиналите през миналия сезон. Това доведе до сериозен спад от 49 позиции и той вече заема 93-то място в класацията на ATP с актив от 645 точки. За последно българинът бе извън първите 90 на 20 май 2012-та година, когато се намираше на 95-та позиция.

Димитров имаше да защитава 400 точки от отличното си представяне в Маями преди година, а отпадането още в самото начало намали актива му почти наполовина. Първоначалните прогнози сочеха, че първата ракета на България може да запази място в Топ 90, но силното представяне на състезатели в Чалънджър тура промени ситуацията. Финалните класирания на Пабло Кареньо Буста и Роман Андрес Буручага доведоха до изпреварването на българина, който вече е 92-ри в света и има минимален аванс от 26 точки пред №100 Адолфо Даниел Вайехо.

Все пак има и положителна новина за българския мъжки тенис. 18-годишният Александър Василев постигна сериозен прогрес, достигайки четвъртфиналите на Чалънджъра в Сплит. Младият талант записа впечатляващи победи над Джордж Лофгаген и Елиаким Кулибали, които са с над 700 позиции пред него в ранглистата. Дебютният четвъртфинал на братовчеда на Григор на това ниво ще му донесе осем точки за световната класация, което означава скок със 103 места до №892.

На върха в подреждането на сингъл остава Карлос Алкарас с 13 590 точки, следван от шампиона в Маями и Индиън Уелс Яник Синер с 12 400. На трета позиция се изкачи Александър Зверев, който разполага с 5205 точки.

В ранглистата на двойки лидер вече е Орасио Себайос с актив от 8680 точки.

Световни ранглисти по тенис и българите в тях:

сингъл:

1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 13590 точки

2. (2) Яник Синер (Италия) 12400 точки

4. (4) Александър Зверев (Германия) 5205 точки

3. (3) Новак Джокович (Сърбия) 4720 точки

5. (5) Лоренцо Музети (Италия) 4265 точки

6. (6) Алекс де Минор (Австралия) 4095 точки

7. (8) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4000 точки

8. (7) Тейлър Фриц (САЩ) 3870 точки

9. (9) Бен Шелтън (САЩ) 3860 точки

10. (10) Даниил Медведев (Русия) 3610 точки

българите:

93. (44) Григор Димитров 645 точки

312. (312) Димитър Кузманов 162 точки

446. (448) Пьотр Нестеров 103 точки

667. (591) Илиян Радулов 51 точки

704. (697) Александър Донски 46 точки

740. (749) Янаки Милев 41 точки

780. (780) Иван Иванов 36 точки

850. (833) Динко Динев 30 точки

874. (872) Анас Маздрашки 27 точки

892. (995) Александър Василев 25 точки

1092.(1096) Адриан Андреев 12 точки

1166.(1138) Леонид Шейнгезихт 10 точки

1191.(1193) Джордж Лазаров 9 точки

1253.(1254) Виктор Марков 7 точки

1374.(1324) Георги Георгиев 5 точки

1484.(1485) Диан Недев 4 точки

1951.(1948) Максимилиан Борисов 1 точка

1951.(1948) Александър Петров 1 точка

2052.(2053) Антъни Генов 1 точка

2113.(2113) Самуил Конов 1 точка