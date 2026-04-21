Не е ясно кога Рикардо Калафиори ще се завърне на терена

Главоболията за Арсенал в дефанзивен план не стихват, след като съдбата на ключовия защитник Рикардо Калафиори остава под въпрос. Италианският национал, който се превърна в стълб на отбраната на "артилеристите", продължава да лекува травма и не е ясно кога ще се завърне на терена. В последния кръг на Висшата лига Арсенал отстъпи с 1:2 на Манчестър Сити, а отсъствието на Калафиори се усети осезаемо.

Въпреки надеждите на феновете, според информация на thestandard.com.hk, участието му в предстоящия сблъсък срещу Нюкасъл на "Емиратс" идната събота остава под сериозна въпросителна.

Източници от football.london разкриват, че бившият играч на Рома и Болоня се бори с упорита травма в крака, която го извади от строя за последните три срещи на лондончани във всички турнири. Последната му поява на зеления килим датира от 7 април, когато изигра пълни 90 минути в първия четвъртфинал на Шампионската лига срещу Спортинг Лисабон.

През настоящата кампания Калафиори има записани 31 мача с екипа на Арсенал, но вече е пропуснал 12 двубоя заради различни физически проблеми. Неотдавна той не бе на разположение и за националния отбор на Италия в срещите срещу Молдова и Норвегия през ноември 2025 г., след като получи травма в тазобедрената става.