Челси потъва: Лондонският гранд с исторически срив, невиждан от 1912 година

Челси претърпя поредното катастрофално представяне във Висшата лига. Сините от Лондон инкасираха тежка загуба с 0:3 от Брайтън в 34-ия кръг на първенството – резултат, който не само разклати амбициите им за участие в европейските клубни турнири, но и записа черна страница в клубната история.

Пет поредни поражения и голова суша – кошмарът продължава

След последния съдийски сигнал на „Стамфорд Бридж“ статистиката е безмилостна: Челси вече е в серия от пет последователни загуби в шампионата, като в нито един от тези двубои не успя да намери път към противниковата врата. Подобна негативна поредица не се е случвала на лондончани от далечната 1912 година – цели 114 години назад във времето.

Челси буксува в класирането

Кризата в представянето на тима се задълбочава и от факта, че в последните девет срещи във Висшата лига, „сините“ са прибавили едва пет точки към актива си. За сравнение, само Тотнъм се представя по-зле в този период, с едва две спечелени точки.

Дефанзивни пробойни и рекорден брой допуснати голове от корнери

Още по-тревожна е ситуацията в защита. Челси вече е инкасирал 11 попадения след изпълнение на ъглов удар – изравнявайки най-лошото си постижение от сезон 1994/95. В настоящата кампания единствено Уест Хем има по-слаби показатели, допускайки 15 гола от корнери.

Офанзивна немощ и исторически нисък xG

В нападение положението не е по-розово. Очакваните голове (xG) на Челси през първото полувреме срещу Брайтън са били едва 0.04 – най-ниската стойност, регистрирана в което и да е от 114-те полувремена под ръководството на Енцо Мареска във Висшата лига.