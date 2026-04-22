Новини
Спорт »
Световен футбол »
Украйна остана без национален селекционер

Украйна остана без национален селекционер

22 Април, 2026 14:17 801 6

  • серхий ребров-
  • украйна-
  • национален отбор-
  • футбол-
  • селекционер-
  • раздяла-
  • евро 2024-
  • квалификации-
  • мондиал 2026-
  • спортни новини

Серхий Ребров се раздели с поста си

Украйна остана без национален селекционер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Серхий Ребров вече не е начело на националния отбор на Украйна. Футболната асоциация официално потвърди раздялата, като подчерта, че решението е взето по взаимно съгласие между двете страни.

Ребров, който пое кормилото на "жълто-сините" през юни 2023 година, оставя след себе си противоречиво наследство. Под негово ръководство Украйна успя да си осигури място на Евро 2024, но представянето на шампионата не оправда очакванията – тимът остана на дъното в своята група, изправяйки се срещу силните състави на Белгия, Словакия и Румъния. В квалификациите за Мондиал 2026 украинците демонстрираха борбен дух и завършиха втори след Франция, оставяйки зад себе си Исландия и Азербайджан. Въпреки това, мечтата за световна сцена бе попарена след поражение с 1:3 от Швеция на полуфиналния плейоф.

Преди да поеме националния тим, 51-годишният специалист натрупа ценен опит начело на редица клубове – сред които украинския гранд Динамо Киев, унгарския шампион Ференцварош, както и отборите на Ал-Ахли (Саудитска Арабия) и Ал-Аин (ОАЕ).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахаха

    7 3 Отговор
    абе те как имат отбор още??? сигурно не стоят в крайна или ги пазят лична охрана за да не ги отвлекат военните за пушечно месо

    14:27 22.04.2026

  • 2 Павлов

    5 1 Отговор
    Какъв СерХИЙ бе, човекът се казва СЕРГЕЙ и си е руснак.

    14:46 22.04.2026

  • 3 Зеления път

    4 1 Отговор
    Да не са го прибрали с шутове в буса?

    14:48 22.04.2026

  • 4 Ццц

    2 0 Отговор
    Назначете клоуна от Кривой рог ако искате някой да си се нарича треньор на Украйна и след като минете към руския футболен съюз.

    15:10 22.04.2026

  • 5 Алекс

    3 0 Отговор
    Те без население останаха.... хи - хи, хак да им е.

    15:18 22.04.2026

  • 6 Укрите

    1 0 Отговор
    Ритат си топка, дават им пари и уж във война!

    16:13 22.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове