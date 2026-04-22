Украйна остана без национален селекционер

Серхий Ребров вече не е начело на националния отбор на Украйна. Футболната асоциация официално потвърди раздялата, като подчерта, че решението е взето по взаимно съгласие между двете страни.

Ребров, който пое кормилото на "жълто-сините" през юни 2023 година, оставя след себе си противоречиво наследство. Под негово ръководство Украйна успя да си осигури място на Евро 2024, но представянето на шампионата не оправда очакванията – тимът остана на дъното в своята група, изправяйки се срещу силните състави на Белгия, Словакия и Румъния. В квалификациите за Мондиал 2026 украинците демонстрираха борбен дух и завършиха втори след Франция, оставяйки зад себе си Исландия и Азербайджан. Въпреки това, мечтата за световна сцена бе попарена след поражение с 1:3 от Швеция на полуфиналния плейоф.

Преди да поеме националния тим, 51-годишният специалист натрупа ценен опит начело на редица клубове – сред които украинския гранд Динамо Киев, унгарския шампион Ференцварош, както и отборите на Ал-Ахли (Саудитска Арабия) и Ал-Аин (ОАЕ).