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Селекционерът на Германия се преоблече на почивката и каза: Много съм доволен, че вкарахме 7 гола

Селекционерът на Германия се преоблече на почивката и каза: Много съм доволен, че вкарахме 7 гола

15 Юни, 2026 10:28 722 3

  • германия-
  • юлиан нагелсман-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство-
  • кюрасао

Отне ни няколко минути да се върнем в мача, след като те изравниха

Селекционерът на Германия се преоблече на почивката и каза: Много съм доволен, че вкарахме 7 гола - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман беше много щастлив от разгромния успех със 7:1 над Кюрасао на старта на Мондиал 2026 за Бундестима.

„Отне ни няколко минути да се върнем в мача, след като те изравниха. Кюрасао също може да играе футбол, както видяхме, и ми е любопитно да видя как ще се справят в групата оттук нататък", започна той.

"Много съм доволен от това, че отбелязахме седем гола, както и от представянето ни в по-голямата част от времето. Победният старт винаги е важен и се радваме, че го постигнахме", добави най-младият треньор на Мондиал 2026.

Трябва да отбележим, че Нагелсман смени цялото си облекло на полувремето. Той излезе за първата част с едни дрехи, а за вторите 45 минути се появи преоблечен на скамейката, което веднага стана хит в социалните мрежи.

Това донесе успех на неговия тим, който вкара 4 безответни гола през втората част.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малко не сериозно

    1 0 Отговор
    Е, това не беше отбора на Англия или Аржентина все пак...можеше и по лежерно.

    10:53 15.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Споко

    0 1 Отговор
    Като им дойде някой по силен противник ще сложи памперс на полувремето:)
    Не случайно репортажите на CNN и BBC започнаха с "Кюрасао отбеляза първи гол на световно първенство, а не с Германия би със 7:1"

    12:14 15.06.2026

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