Селекционерът на Германия се преоблече на почивката и каза: Много съм доволен, че вкарахме 7 гола

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман беше много щастлив от разгромния успех със 7:1 над Кюрасао на старта на Мондиал 2026 за Бундестима.

„Отне ни няколко минути да се върнем в мача, след като те изравниха. Кюрасао също може да играе футбол, както видяхме, и ми е любопитно да видя как ще се справят в групата оттук нататък", започна той.

"Много съм доволен от това, че отбелязахме седем гола, както и от представянето ни в по-голямата част от времето. Победният старт винаги е важен и се радваме, че го постигнахме", добави най-младият треньор на Мондиал 2026.

Трябва да отбележим, че Нагелсман смени цялото си облекло на полувремето. Той излезе за първата част с едни дрехи, а за вторите 45 минути се появи преоблечен на скамейката, което веднага стана хит в социалните мрежи.

Това донесе успех на неговия тим, който вкара 4 безответни гола през втората част.