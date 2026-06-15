Локо (Пд) представи нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локомотив (Пловдив) представи нов спонсор днес - букмейкърската компания Sesame.

"При нас нещата започнаха малко на приятелска основа и се превърнаха в бизнес отношения. Малко ще открехна вратата. В началото започнахме да говорим за партньорство, участие в управлението на клуба, но колегите решиха да влязат в "часа на класния". Отдавна търся човек, който да помага. Футболът носи и позитиви, и негативи. За мен повече са негативите. Мисля, че до два-три месеца те ще се убедят, че трябва да влязат, а не аз да ги моля.

Направихме пресконференцията в София, защото съм малко контузен. Не искаме да обидим Пловдив, но просто днес ме изписаха от болница. Никога не съм бягал от това, което съм поел. Локомотив винаги е бил трън в окото на българския футбол. Лъчо е левскар, но те винаги падат от нас. Надявам се да продължим както досега - да сме в началото на българския футбол. Казах на французите, че ако се забавят още малко, когато станем шампиони, цената на клуба ще стане друга. Намираме разбиране и с това се решават нещата", заяви Христо Крушарски.

"Благодарни сме, че имаме възможност да си партнираме с клуб като Локомотив. Това е клуб с големи традиции и фенска маса. Партньорството ще бъде ползотворно и за двете страни. Продължаваме да следваме социалната си политика за подпомагане на спорта в България. Поздравления за Христо и за хора като него, които дават пари в българския футбол. Сигурен съм, че партньорството ще бъде успешно и за двете страни. С човек като Христо се работи изключително лесно.

Да, в началото в началото разговорът беше за участието на Sesame в управлението на клуба. Въпросът е отворен, ще видим дали в крайна сметка няма да надградим партньорството. Пожелавам успех на Локомотив през новия сезон, пожелавам силен сезон и участие в Европа догодина. Договорът е за три години подписан, това е оптимален вариант. Ще дадем всичко по силите си това, което направихме като модел в Левски, да успеем да го приложим и в Локомотив. Да помогнем на отбора за отлично представяне в първенството", каза изпълнителният директор на Sesame Лъчезар Петров.