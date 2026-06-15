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Изненадващо име влиза в щаба на Моуриньо в Реал Мадрид

Изненадващо име влиза в щаба на Моуриньо в Реал Мадрид

15 Юни, 2026 11:45 680 1

  • жозе моуриньо-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • сами кедира

Това ще бъде първият треньорски опит на Кедира, който се отказа от футбола преди пет години

Изненадващо име влиза в щаба на Моуриньо в Реал Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сами Кедира ще се присъедини към щаб на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид. Според The Athletic, бившият германски халф, който игра за “лос бланкос“ от 2010 до 2015 г., ще заеме позицията помощник-треньор. Това ще бъде първият треньорски опит на Кедира, който се отказа от футбола преди пет години.

Отбелязва се, че Моуриньо е искал помощник, който да служи като връзка между отбора и треньорския щаб. По-рано се съобщаваше, че португалецът иска да поканит за тази позиция бившия защитник на Реал Мадрид - Пепе.

През ноември 2021 г. Кедира започва да се обучава за треньор, а две години по-късно става съветник на ръководството на Щутгарт, заедно с Филип Лам. През последните години бившият футболист е работил като коментатор в немската телевизия.


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  • 1 Доньо Бонев

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