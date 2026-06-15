Ед Шийрън се оттегля от музиката, за да се посвети на децата си

Британската музикална звезда Ед Шийрън намекна, че планира нова пауза в кариерата си след края на настоящото си турне в Северна Америка, за да посвети повече време на семейството си.

35-годишният изпълнител направи признанието по време на първия концерт от американската част на турнето си LOOP, който се състоя в Глендейл, щата Аризона. След изпълнение на някои от най-популярните си песни Шийрън се обърна към публиката и заяви, че е възможно феновете да не го виждат известно време след края на обиколката.

„Това вероятно ще бъде последното ми гостуване тук за известно време. След края на турнето може да си взема почивка и просто да се посветя на ролята си на баща“, каза музикантът от сцената. „Ако не се видим скоро, благодаря ви, че сте тук и ви изпращам цялата си любов.“

Ед Шийрън и съпругата му Чери Сийборн, с която са заедно от детските си години и сключиха брак през 2019 г., имат две дъщери – Лайра и Джупитър. През последните месеци певецът прекарва голяма част от времето си на път, след като започна турнето си в Нова Зеландия през януари, а след това изнесе концерти в Австралия и Южна Америка.

Предстоят му още близо пет месеца изяви в САЩ и Канада, като последният концерт от северноамериканската обиколка е насрочен за 7 ноември в Тампа, Флорида.

Това няма да бъде първият случай, в който Ед Шийрън се оттегля временно от светлината на прожекторите. През 2015 г. той си взе продължителна почивка след успеха на албума „x“ (Multiply), а впоследствие направи нова пауза между 2019 и 2021 г. след мащабното турне към албума „÷“ (Divide).

През последните седмици музикантът привлече вниманието и с решението си да прекрати 15-годишното си партньорство със звукозаписната компания, с която започна международната си кариера. В официално изявление той подчерта, че промяната не е резултат от конфликт, а от нов етап в живота му.

„Това не е история за артист, който напуска разочарован. Просто вече не съм същият човек, който бях преди 15 години. Тогава бях тийнейджър с едни приоритети, а днес съм баща на две деца и усещам нужда от промяна“, заяви изпълнителят.

Шийрън подписва договор с Atlantic Records през 2011 г. и оттогава се превръща в един от най-успешните музиканти на своето поколение. По оценки на индустрията той е реализирал над 200 милиона продадени албума по света, а песента „Shape of You“ остава сред най-стриймваните композиции в историята на Spotify с близо пет милиарда слушания.

Успехът му му позволява да изгради известното си имение край Фрамлингам в английското графство Съфолк, което медиите често наричат „Шийрънвил“ заради множеството сгради и съоръжения в комплекса.

Засега изпълнителят не е обявил официално следващия си звукозаписен партньор, но според публикации в музикалните среди той разглежда различни възможности за бъдещето си. Близки до индустрията коментират, че днес Ед Шийрън гледа на кариерата си не само като артист, но и като предприемач, като същевременно поставя семейството си сред основните си приоритети.