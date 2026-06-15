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Официално: Ботев Пловдив се разделя с трима футболисти

Официално: Ботев Пловдив се разделя с трима футболисти

15 Юни, 2026 11:11 522 0

  • алекса мараш-
  • таилсон-
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ПФК Ботев Пловдив благодари на играчите и им пожелава успех

Официално: Ботев Пловдив се разделя с трима футболисти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Ботев (Пловдив) обяви, че се разделя с трима футболисти по взаимно съгласие. Аут от отбора са Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва.

"Ботев Пловдив се раздели по взаимно съгласие с футболистите Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва.

Алекса Мараш изигра общо 46 мача с екипа на "канарчетата". Таилсон записа 14 двубоя за пловдивчани, докато Талес взе участие в 2 срещи на "жълто-черните".

ПФК Ботев Пловдив благодари на тримата футболисти и им пожелава успех в бъдещата им професионална кариера", написаха от клуба.


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