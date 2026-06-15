ЦСКА взе голям талант от Ботев Пловдив

Юношеският национал на Ботев Пловдив - Иван Бичовски ще продължи своето развитие в ЦСКА, пише detskifootball.bg. Нападателят, който бе избран за Най-добър футболист в Елитната група до 15 години за миналия сезон, е смятан за голям талант и привличането му определено е отличен ход с мисъл за бъдещето от страна на „червените“.

Иначе Ботев Пд завърши 4-ти с 34 т. в тази възрастова група, а ЦСКА 2-ри, с 39 т. – на 13 зад Лудогорец. Интересно е, че канарчетата имаха 11 точки повече от ЦСКА в първата фаза, след която активът обаче се дели на две.