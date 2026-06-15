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ЦСКА взе голям талант от Ботев Пловдив

ЦСКА взе голям талант от Ботев Пловдив

15 Юни, 2026 12:01 1 002 2

  • ботев пловдив-
  • иван бичовски-
  • футбол-
  • цска

Иначе Ботев Пд завърши 4-ти с 34 т. в тази възрастова група, а ЦСКА 2-ри, с 39 т. – на 13 зад Лудогорец

ЦСКА взе голям талант от Ботев Пловдив - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юношеският национал на Ботев Пловдив - Иван Бичовски ще продължи своето развитие в ЦСКА, пише detskifootball.bg. Нападателят, който бе избран за Най-добър футболист в Елитната група до 15 години за миналия сезон, е смятан за голям талант и привличането му определено е отличен ход с мисъл за бъдещето от страна на „червените“.

Иначе Ботев Пд завърши 4-ти с 34 т. в тази възрастова група, а ЦСКА 2-ри, с 39 т. – на 13 зад Лудогорец. Интересно е, че канарчетата имаха 11 точки повече от ЦСКА в първата фаза, след която активът обаче се дели на две.


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  • 1 Левски 1914

    3 3 Отговор
    Кое цска?

    12:12 15.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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