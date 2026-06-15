Лек прогрес за Григор Димитров, рекордно изкачване за Александър Василев в ранглистата на АТР

Григор Димитров отбеляза минимален напредък в световната ранглиста на АТР, изкачвайки се до №169 с 345 точки. Тази седмица той започва сезона на трева с участие на турнира в Дъблин, където ще срещне Крис Родеш.

Димитър Кузманов падна до №375, докато Пьотр Нестеров се изкачи до №396.

Александър Василев записа най-големия български прогрес – скок от 45 места до рекордното за него №606.

Иван Иванов също се придвижи напред и ще играе в Дъблин срещу Стефанос Сакерадис.

На върха в ранглистата остава Янис Синер, следван от Алкарас и Зверев, а Новак Джокович вече е осми след изпреварване от Даниил Медведев.