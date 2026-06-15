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Лек прогрес за Григор Димитров, рекордно изкачване за Александър Василев в ранглистата на АТР

Лек прогрес за Григор Димитров, рекордно изкачване за Александър Василев в ранглистата на АТР

15 Юни, 2026 12:29 761 2

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Димитър Кузманов падна до №375, докато Пьотр Нестеров се изкачи до №396

Лек прогрес за Григор Димитров, рекордно изкачване за Александър Василев в ранглистата на АТР - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отбеляза минимален напредък в световната ранглиста на АТР, изкачвайки се до №169 с 345 точки. Тази седмица той започва сезона на трева с участие на турнира в Дъблин, където ще срещне Крис Родеш.

Димитър Кузманов падна до №375, докато Пьотр Нестеров се изкачи до №396.

Александър Василев записа най-големия български прогрес – скок от 45 места до рекордното за него №606.

Иван Иванов също се придвижи напред и ще играе в Дъблин срещу Стефанос Сакерадис.

На върха в ранглистата остава Янис Синер, следван от Алкарас и Зверев, а Новак Джокович вече е осми след изпреварване от Даниил Медведев.


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  • 1 Петров-Кънев

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    Дано да се оправи човека.

    12:38 15.06.2026

  • 2 Хмм

    1 0 Отговор
    Алекс изпреварва Иван Иванов в ранглистата?

    13:52 15.06.2026

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