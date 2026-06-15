Вигенин: Достъпът до лечение не трябва да зависи от държавата, в която живее пациентът

„Европейските политики в здравеопазването трябва да гарантират, че пациентите във всички държави членки имат равен достъп до навременна диагностика, специализирана медицинска помощ и съвременни терапии.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на кръгла маса в Брюксел, посветена на достъпа до лечение за пациентите с редки възпалителни и автоимунни неврологични заболявания.

Събитието беше организирано от Европейската организация на пациентите с дисимунни и възпалителни невропатии (EPODIN) и платформата „Кенгуру Груп“, неформален форум, който събира представители на европейските институции, бизнеса, научните среди и гражданското общество за обсъждане на ключови европейски политики.

Дискусията беше посветена на предизвикателствата пред пациентите, страдащи от редки възпалителни и автоимунни неврологични заболявания, които са тежки и често инвалидизиращи състояния, при които навременната диагностика, специализираната грижа и достъпът до иновативно лечение са от решаващо значение за качеството на живот и дори за оцеляването на пациентите.

„Научният напредък и медицинските иновации имат истинска стойност само когато достигат до хората, които се нуждаят от тях. Основният въпрос пред нас е как европейските политики и законодателство могат да се превърнат в навременен достъп до животоспасяващи терапии за пациентите“, заяви Вигенин.

По време на форума участниците обсъдиха предизвикателствата, свързани с недостига на лекарства и плазма, лечението на редките заболявания, прилагането на европейските правила за веществата от човешки произход, гарантирането на доставките на критично важни лекарства и бъдещата европейска рамка за развитие на биотехнологиите.

Вигенин обърна внимание на продължаващите различия между отделните държави членки по отношение на достъпа до лечение и иновации. „Въпреки общите европейски стандарти, в много държави от Централна и Източна Европа пациентите продължават да чакат по-дълго за достъп до нови лекарства, специализирана грижа и експертна помощ. Това е предизвикателство, което трябва да бъде преодоляно, ако искаме действително равнопоставен Европейски здравен съюз“, акцентира той.

Според българския евродепутат усилията на европейските институции в областта на критичните лекарства, биотехнологиите и здравната сигурност трябва да бъдат разглеждани като част от една обща стратегическа цел.

„Изграждането на по-силен Европейски здравен съюз означава едновременно да насърчаваме иновациите, да укрепваме устойчивостта на здравните системи и да намаляваме неравенствата между държавите членки. Здравето не трябва да зависи от държавата, в която живее човек“, заяви Вигенин.

Той подчерта, че пациентите в София, Вилнюс или Букурещ трябва да имат същите възможности за достъп до съвременно лечение, каквито имат пациентите в Брюксел, Париж или Берлин.

В заключение Кристиан Вигенин благодари на организаторите от EPODIN, на пациентските организации, медицинските специалисти, представителите на европейските институции и всички участници в дискусията. „Гласът на пациентите трябва да бъде чут и да бъде в основата на решенията, които вземаме за бъдещето на европейското здравеопазване. Само така можем да изградим политики, които отговарят на реалните нужди на хората“, обобщи евродепутатът.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/