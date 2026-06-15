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Разкриха стартовия състав на Тухел за първия мач на Англия на Мондиала

Разкриха стартовия състав на Тухел за първия мач на Англия на Мондиала

15 Юни, 2026 11:29 546 0

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Първият мач на отбора е в сряда на "Далас Стейдиъм" срещу Хърватия

Разкриха стартовия състав на Тухел за първия мач на Англия на Мондиала - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английските медии твърдят, че Томас Тухел вече е избрал стартовия си състав, с който "трите лъва" ще започнат участието си на Световното първенство. Първият мач на отбора е в сряда на "Далас Стейдиъм" срещу Хърватия.

Според "Дейли Мейл" и "Сън" германецът е решил да заложи като титуляр на новото попълнение на Барселона Антъни Гордън, който ще бъде предпочетен отляво на атаката за сметка на Маркъс Рашфорд, който също през последния сезон игра за каталунците. Нони Мадуеке ще действа по другия фланг на атаката, тъй като неговият съотборник в Арсенал Букайо Сака все още не е в оптимално физическо състояние. Разбира се, атаката ще бъде водена от Хари Кейн.

В халфовата линия големият въпрос бе дали ще стартира Джуд Белингам, или Тухел ще заложи на Морган Роджърс. Според последните информации звездата на Реал Мадрид ще бъде титуляр в първия мач. Малко зад него ще действат Деклан Райс и Елиът Андерсън.

В центъра на защитата ще започнат Езри Конса и опитният Джон Стоунс. Бранителят на Астън Вила е предпочетен пред Марк Геи заради предимството си по отношение на физика и височина.

Като крайни бранители ще стартират Рийс Джеймс и Нико О'Райли, а под рамката на вратата традиционно ще застане Джордан Пикфорд.

Предполагаем състав на Англия за двубоя с Хърватия: Пикфорд, Джеймс, Стоунс, Конса, О'Райли, Райс, Андерсън, Белингам, Мадуеке, Гордън, Кейн


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