Селекционерът на Швеция: Фантастично, можехме да вкараме и още голове

Селекционерът на Швеция - Греъм Потър, беше изключително доволен от победата с 5:1 над Тунис в първия кръг на Световното първенство.

„Фантастично представяне. Пет отлични гола, уверено представяне, можехме да отбележим още. Беше брилянтно, цялата заслуга е на играчите. Те бяха превъзходни.

Попадението на Тунис дойде от нищото. Това обаче винаги може да се случи във футбола. Момчетата останаха спокойни и продължиха да създават положения, което беше важно за нас.

Имаме място за подобрение. Ще се насладим на тази вечер, ще се възстановим и ще бъдем отново готови“, каза Потър.