Доживотен затвор за учителка, помагала за руски удари с дронове срещу Херсон

Учителка от Херсон е осъдена на доживотен затвор с конфискация на имуществото, след като е призната за виновна, че е подпомагала руските сили при насочването на въздушни удари с дронове срещу украински цели. Това съобщиха от Службата за сигурност на Украйна, цитирани от Укринформ, предава News.bg.
Според разследването жената е била вербувана от руското военно разузнаване. Тя е попаднала в полезрението на руските служби, след като е публикувала прокремълски коментари в приложението Телеграм.
Украинските служби са разкрили дейността ѝ през октомври 2024 г. По данни на разследващите тя е обикаляла Херсон пеша и с личния си автомобил, като е събирала информация за местоположението на украински военнослужещи и техника.
След това е изпращала координатите на набелязаните цели чрез приложение за съобщения. Информацията е била предавана под формата на снимки с отбелязани локации върху карти.
Разследването е установило, че нейният контакт е бил командир на подразделение за оператори на дронове към 186-и разузнавателен батальон от руската военна групировка „Днепър“.
Според украинските власти руските сили са използвали предоставените данни за извършване на атаки срещу Херсон, включително с дронове камикадзе.
При претърсване на дома на жената са иззети мобилни телефони и компютърна техника, съдържащи доказателства за сътрудничеството ѝ с руските служби.
Съдът я е признал за виновна по член 111, алинея 2 от Наказателния кодекс на Украйна – държавна измяна, извършена по време на военно положение. Освен доживотна присъда, съдът е постановил и конфискация на имуществото ѝ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Без име
До коментар #1 от "Българин":Смеят ли? :-)
Коментиран от #10
10:05 14.06.2026
4 гост
До коментар #1 от "Българин":По-скоро трябваше да я пратят за една вечер при войниците , дето е предавала !!
10:06 14.06.2026
5 Пич
10:06 14.06.2026
6 С Една Дума
10:07 14.06.2026
7 Скоро
Пожовем увидем
Коментиран от #29
10:07 14.06.2026
8 Дон Корлеоне
Коментиран от #27, #75
10:07 14.06.2026
9 Без име
Коментиран от #18
10:07 14.06.2026
10 гост
До коментар #3 от "Без име":А ти смееш ли да се надяваш , че в затвора ще изкара и месец , като разберат за какво е там ??
Коментиран от #15, #16
10:08 14.06.2026
11 Укропат
10:08 14.06.2026
12 Ден за размисъл
Коментиран от #17
10:08 14.06.2026
13 Бен Вафлек
Коментиран от #22
10:09 14.06.2026
14 ами
Коментиран от #36
10:09 14.06.2026
15 Урсулиянец
До коментар #10 от "гост":а жалост в затворите им са само такива. Отказващи да воюват и подкрепящи своите.
Коментиран от #24
10:09 14.06.2026
16 Без име
До коментар #10 от "гост":Бъди сигурен, че е под закрила. И то американска.
10:10 14.06.2026
17 ами
До коментар #12 от "Ден за размисъл":ха ха ха - а копиiките да мислят
10:10 14.06.2026
18 гост
До коментар #9 от "Без име":Ще я освободят в шестък , тая в затвора няма да изкара месец , даже сама ще иска по-бързо да свърши !!
Коментиран от #23
10:10 14.06.2026
19 Сталин
10:11 14.06.2026
20 урко
До коментар #2 от "кънчев":И твоите също
10:11 14.06.2026
21 Факти
Коментиран от #28, #33
10:12 14.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Без име
До коментар #18 от "гост":Едва ли. Руснаците в украинските затвори са под закрилата на Тръмп.
Коментиран от #26, #31
10:13 14.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гресирана ватенка
Вчера княгиня Калина се беше гресирала на похода на семейството😁
Коментиран от #50
10:15 14.06.2026
26 гост
До коментар #23 от "Без име":Мечтай си , само това ви остана с любимия ти вожд , хахаха !!
Коментиран от #67
10:16 14.06.2026
27 Наркоуродът
До коментар #8 от "Дон Корлеоне":Пи ли кафе в Крим?
10:17 14.06.2026
28 Хи хи
До коментар #21 от "Факти":И закво да я наритват, като Путин ще дойде да я освободи ! маленки зеля каза, че Путин ша доде !!
Коментиран от #34
10:17 14.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Факти":Когато те наричаме в Сибир, тогава.
10:18 14.06.2026
34 ЪХЪ
До коментар #28 от "Хи хи":Зеленски каза на Путин да се грижи за живота си.Даже му го написа.
Коментиран от #53
10:20 14.06.2026
35 мнение
10:21 14.06.2026
36 Факти
До коментар #14 от "ами":Ами това руско население да си ходи обратно в Русия, откъде е дошло. Сталин е избил украинците с гладомор и е заселил на опустялата земя руснаци. Целта е след време тя да бъде обявена за "изконно руска", каквато не е. Между 4 и 10 милиона украинци са умишлено избити с гладомор като им е конфискувана храната. Това знаеш ли колко народ е за 1932 г.? След гладомора пустош, а после всичко пълно с руснаци. А къде са кримските татари?
Коментиран от #37, #45, #58
10:22 14.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Саддам
10:25 14.06.2026
39 така така
10:25 14.06.2026
40 Без име
До коментар #31 от "Баба Радка":Бабо Радке, далеч си от истината. Пускай сериала и брой пенсията!:-)
10:26 14.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Русия
10:26 14.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ГОЛЯМА
На Керченския Мост.
Накъде Бягат Руските Мусори?
Не трябваше ли Бункерния Плъх
Путкер да ги пази
От Лошите Бандеровци ?
Коментиран от #54
10:28 14.06.2026
45 ами
До коментар #36 от "Факти":е и аз това казвам руснаците в русия, бесарабските българи в българия, унгарците в унгария, румънците в румъния и т.н. - да си останат чистите ариици - извинете украинци в украина тогава ще настане траен и справедлив мир
10:28 14.06.2026
46 призната за виновна
10:28 14.06.2026
47 украинка
До коментар #1 от "Българин":По - добре да и се изредят нашите момчета от Азов ! Всички знаят какви са рускините! Не са честни като нас украйнките!
Коментиран от #64, #71
10:31 14.06.2026
48 Да Я Пращат в Сливенския .
10:31 14.06.2026
49 гост
До коментар #32 от "Без име":Нали , чакаш ли на Дунава , хахахах !!! Ще има бая да почакаш , всъщност няма да дочакаш , ако искаш иди да правиш компания на тая мърша , дето много си я жалиш , хахаха !!
10:32 14.06.2026
50 КИРКОРОВ
До коментар #25 от "Гресирана ватенка":Умирал да присъства на Прайда
Но му изтекла Визата .
Нали Сам твърди
Че заради Него
ДАРА Спечели Евровизия.
10:33 14.06.2026
51 име
10:35 14.06.2026
52 Запознат
10:35 14.06.2026
53 Хи хи
До коментар #34 от "ЪХЪ":маленкия зеля каза, че Путин ша нападне Прибалтика, после Европа, после Америка, после цялата Галактика, после всички Галактики !!
Коментиран от #56
10:36 14.06.2026
54 Българин
До коментар #44 от "ГОЛЯМА":Путин ги научи да живеят без интернет,Зеленски ги учи да живеят без бензин.
10:37 14.06.2026
55 Артилерист
Коментиран от #62, #66
10:41 14.06.2026
56 гост
До коментар #53 от "Хи хи":Щеше му се на Путя да напада , ама му мина котка път , украинска котка , цял тигър , хахахахха !!!
10:44 14.06.2026
57 Винкело
10:45 14.06.2026
58 име
До коментар #36 от "Факти":Бандерите са доказателство, че сталин не си е свършир работата. Още е трябвало да умори от глад.
10:47 14.06.2026
59 ами
10:48 14.06.2026
60 Истината
10:48 14.06.2026
61 Цвете
Коментиран от #65
10:51 14.06.2026
62 Немцов
До коментар #55 от "Артилерист":Учат се от Путин.Нали са били една държава.
10:52 14.06.2026
63 Голям
Как можаха българите да гласуват за Румен Радев, къде им беше акъла... изобщо имат ли акъл?
Доволни ли сте от избора си, боклуци смотани, гласуващи за русофили? Пак ли ви излъгаха, нещастници такива, безмозъчни?
Коментиран от #73, #85
10:52 14.06.2026
64 Олег
До коментар #47 от "украинка":В момента 12 украинки работят за мен! Много съм доволен ! Всичките са честни и се отчитат редовно до цент!
10:53 14.06.2026
65 Ами в източна Украйна
До коментар #61 от "Цвете":са си руски територии от векове и 95% от населението е с руско самосъзнание! По добре е човек да чете, вместо да драска глупости!
Коментиран от #69
10:53 14.06.2026
66 Това кога ще стане?
До коментар #55 от "Артилерист":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
10:54 14.06.2026
67 Без име
До коментар #26 от "гост":Да не мислиш, че Путин и Мелания си разменяха писма, за да се обясняват в любов? :-)
Коментиран от #79
10:54 14.06.2026
68 хахахахха
Коментиран от #72
10:56 14.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 анонимен
10:56 14.06.2026
71 Абе
До коментар #47 от "украинка":Тези момчета от азоФ помня, че излизаха от подземията с вдигнати ръце и виснаи сополи. След това руснаците ги вкараха в килии, подържаха ги месец два и противно на всичкиночаквания ги пуснаха да си ходят. Всички мислеха, че ще има съд и присъди, а то не! Руснаците ги пуснаха и онези " момчета" си се прибраха тихомълком и никой от тях не отиде отново на фронта. Защо ли!? Нещо се е случило в тези килии при руснаците! Та и сега да им пуснат учителката едва ли ще и направят нещо лошо, защото....
10:57 14.06.2026
72 Па нищо
До коментар #68 от "хахахахха":Повече няма да ползва Телеграм.
🤣🤣🤣
10:57 14.06.2026
73 Ами предател си ти
До коментар #63 от "Голям":Радев е българин, а вие доказаните национални предатели от ПП, ДБ и ГЕРБ, плащащи за лъжи, кражби и унищожението на България, си получихте заслуженото от българите. Сега може само да показваш лъжите на националните предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ!
Коментиран от #90
10:57 14.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 да питам
До коментар #8 от "Дон Корлеоне":клоуна пусна ли тока и водата в киев,а канализацията,или още се изхождат в междублоковите пространства?
10:59 14.06.2026
76 анонимен
Коментиран от #78
10:59 14.06.2026
77 анонимен
11:00 14.06.2026
78 Предател си ти
До коментар #76 от "анонимен":Радев е Българин и нарита мафиота и националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ, с помощта на българите. България не е място за цигани лъжещи и крадящи.
Коментиран от #82, #83
11:01 14.06.2026
79 гост
До коментар #67 от "Без име":Мисля , че Путлер вече е време да си разменя писма с адвоката за завещанието , не че някой ще му го признае , имущество придобито от престъпление се конфискува в цял свят по всички закони , хаха !! И не се надявай , че е "неоткриваемо" , отдавна е открито и чака да иде в Украйна , малка част от всички руски репарации !!
Коментиран от #88
11:01 14.06.2026
80 УдоМача
11:02 14.06.2026
81 БАРС
11:03 14.06.2026
82 Ами
До коментар #78 от "Предател си ти":Ти си пък циганка.Съдба.
Коментиран от #84
11:03 14.06.2026
83 Абе ти нали преди малко
До коментар #78 от "Предател си ти":писа,че напускаш сайта и повече няма да се връщаш?🤣🤣🤣😸😸😸
Коментиран от #87
11:05 14.06.2026
84 Така е
До коментар #82 от "Ами":Не е нужно да се фалиш. По троленето на глупака срещу Русия и България, всички те видяха.
11:06 14.06.2026
85 Трепя русофоби
До коментар #63 от "Голям":всички русофоби вън от България или публично и3треп@ни!!!
11:07 14.06.2026
86 Русофил хардлайнар
11:08 14.06.2026
87 Ами не съм видял
До коментар #83 от "Абе ти нали преди малко":глупак да е писал, че напуска сайта и няма да троли. Я кажи за националните предатели и крадци ПП, ДБ и ГЕРБ, плащащи на тролещите безродни глупаци за лъжи срещу България и Русия. Дали са безродници или само глупаци или безродни глупаци?
11:09 14.06.2026
88 Да те светна
До коментар #79 от "гост":ти не се надявай че си неоткриваемо,паразитче
11:11 14.06.2026
89 Надарен и талантлив
11:11 14.06.2026
90 Голям
До коментар #73 от "Ами предател си ти":Не ви ли светна лампичката, когато радевите министри-нескопосаници сключиха заробващият България договор с "Боташ"... можете ли да мислите, това са много пари на вятъра, милион на ден плащаме на Турция, без да получаваме нищо и така ще е още 13 години, само и единствено заради Радев и идиотите които назначава... Сега правителството на Румен Радев започват да орязват социалните пенсии, още ли не ви светва лампичката, защото знаят, че болшинството от пенсионерите сами са си го направили, като са гласували за русофила Румен Радев??? Не ви ли светва лампичката, я си проверете, да не би да ви е изгоряла?
11:12 14.06.2026