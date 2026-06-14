Новини
Свят »
Русия »
Доживотен затвор за учителка, помагала за руски удари с дронове срещу Херсон
  Тема: Украйна

Доживотен затвор за учителка, помагала за руски удари с дронове срещу Херсон

14 Юни, 2026 09:58 1 485 90

  • затвор-
  • учителка-
  • руски удар-
  • дронове-
  • херсон

Жената е призната за виновна в държавна измяна по време на военно положение, след като е предавала координати на украински военни позиции на руското разузнаване.

Доживотен затвор за учителка, помагала за руски удари с дронове срещу Херсон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Учителка от Херсон е осъдена на доживотен затвор с конфискация на имуществото, след като е призната за виновна, че е подпомагала руските сили при насочването на въздушни удари с дронове срещу украински цели. Това съобщиха от Службата за сигурност на Украйна, цитирани от Укринформ, предава News.bg.

Според разследването жената е била вербувана от руското военно разузнаване. Тя е попаднала в полезрението на руските служби, след като е публикувала прокремълски коментари в приложението Телеграм.

Още новини от Украйна

Украинските служби са разкрили дейността ѝ през октомври 2024 г. По данни на разследващите тя е обикаляла Херсон пеша и с личния си автомобил, като е събирала информация за местоположението на украински военнослужещи и техника.

След това е изпращала координатите на набелязаните цели чрез приложение за съобщения. Информацията е била предавана под формата на снимки с отбелязани локации върху карти.

Разследването е установило, че нейният контакт е бил командир на подразделение за оператори на дронове към 186-и разузнавателен батальон от руската военна групировка „Днепър“.

Според украинските власти руските сили са използвали предоставените данни за извършване на атаки срещу Херсон, включително с дронове камикадзе.

При претърсване на дома на жената са иззети мобилни телефони и компютърна техника, съдържащи доказателства за сътрудничеството ѝ с руските служби.

Съдът я е признал за виновна по член 111, алинея 2 от Наказателния кодекс на Украйна – държавна измяна, извършена по време на военно положение. Освен доживотна присъда, съдът е постановил и конфискация на имуществото ѝ.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без име

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Смеят ли? :-)

    Коментиран от #10

    10:05 14.06.2026

  • 4 гост

    17 39 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    По-скоро трябваше да я пратят за една вечер при войниците , дето е предавала !!

    10:06 14.06.2026

  • 5 Пич

    42 21 Отговор
    Навярно укрофашистките из ро ди са осъществили неимоверно насилие спрямо тази жена!? И физическо, и психическо! И тя е излъгала че е виновна, за може това да спре!!!

    10:06 14.06.2026

  • 6 С Една Дума

    22 38 Отговор
    ПРОДАЖНА КУПЕЙКА .

    10:07 14.06.2026

  • 7 Скоро

    33 15 Отговор
    Ще полежи и после руснаците ще я пуснат . И ще я обявят за герой .
    Пожовем увидем

    Коментиран от #29

    10:07 14.06.2026

  • 8 Дон Корлеоне

    18 20 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #27, #75

    10:07 14.06.2026

  • 9 Без име

    26 12 Отговор
    Ще бъде по-интересно, след като я освободят. На що фашаги ще конфискуват имуществото, след като случайно паднат от прозореца, разбира се. Съд няма да има.

    Коментиран от #18

    10:07 14.06.2026

  • 10 гост

    15 15 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    А ти смееш ли да се надяваш , че в затвора ще изкара и месец , като разберат за какво е там ??

    Коментиран от #15, #16

    10:08 14.06.2026

  • 11 Укропат

    21 8 Отговор
    Шефчето е възмутен. От възмута дръпна не една ,не две ,а три големи бели черти. Сега тренира пред огледалото фюрерски поглед.

    10:08 14.06.2026

  • 12 Ден за размисъл

    11 14 Отговор
    Копейте да четат...

    Коментиран от #17

    10:08 14.06.2026

  • 13 Бен Вафлек

    11 13 Отговор
    Боклук

    Коментиран от #22

    10:09 14.06.2026

  • 14 ами

    16 10 Отговор
    украйна за да си реши проблема с русия трябва да махне 19.7% от населението си, които са руснаци отказващи да се правят на украинци тогава ще настане траен и справедлив мир

    Коментиран от #36

    10:09 14.06.2026

  • 15 Урсулиянец

    11 6 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    а жалост в затворите им са само такива. Отказващи да воюват и подкрепящи своите.

    Коментиран от #24

    10:09 14.06.2026

  • 16 Без име

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Бъди сигурен, че е под закрила. И то американска.

    10:10 14.06.2026

  • 17 ами

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ден за размисъл":

    ха ха ха - а копиiките да мислят

    10:10 14.06.2026

  • 18 гост

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "Без име":

    Ще я освободят в шестък , тая в затвора няма да изкара месец , даже сама ще иска по-бързо да свърши !!

    Коментиран от #23

    10:10 14.06.2026

  • 19 Сталин

    8 11 Отговор
    Да се разстреля!!!

    10:11 14.06.2026

  • 20 урко

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "кънчев":

    И твоите също

    10:11 14.06.2026

  • 21 Факти

    9 7 Отговор
    Защо ще я хранят цял живот в затвора? Да й отнемат гражданството и паспорта и да я наритат при Путин с доживотна забрана да влиза в Украйна.

    Коментиран от #28, #33

    10:12 14.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Без име

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    Едва ли. Руснаците в украинските затвори са под закрилата на Тръмп.

    Коментиран от #26, #31

    10:13 14.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гресирана ватенка

    4 3 Отговор
    Грес 😁😁😁
    Вчера княгиня Калина се беше гресирала на похода на семейството😁

    Коментиран от #50

    10:15 14.06.2026

  • 26 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Без име":

    Мечтай си , само това ви остана с любимия ти вожд , хахаха !!

    Коментиран от #67

    10:16 14.06.2026

  • 27 Наркоуродът

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Корлеоне":

    Пи ли кафе в Крим?

    10:17 14.06.2026

  • 28 Хи хи

    6 7 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    И закво да я наритват, като Путин ще дойде да я освободи ! маленки зеля каза, че Путин ша доде !!

    Коментиран от #34

    10:17 14.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Когато те наричаме в Сибир, тогава.

    10:18 14.06.2026

  • 34 ЪХЪ

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "Хи хи":

    Зеленски каза на Путин да се грижи за живота си.Даже му го написа.

    Коментиран от #53

    10:20 14.06.2026

  • 35 мнение

    8 6 Отговор
    Едва ли това е истина. Такива случаи са само за сплашване. В днешния технически век със сателити се следи всичко в реално време, денем и нощем. Военните са опрели до някаква учителка да им подава координати. Кой знае как са измъчвали жената, за да признае. В Средновековието като набедят някоя жена, че е вещица, и като започнат мъченията тя всичко признава, каквото искат инквизиторите, това признава. Мисля, че и тук имаме такъв случай - тази учителка е изкупителна жертва.

    10:21 14.06.2026

  • 36 Факти

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "ами":

    Ами това руско население да си ходи обратно в Русия, откъде е дошло. Сталин е избил украинците с гладомор и е заселил на опустялата земя руснаци. Целта е след време тя да бъде обявена за "изконно руска", каквато не е. Между 4 и 10 милиона украинци са умишлено избити с гладомор като им е конфискувана храната. Това знаеш ли колко народ е за 1932 г.? След гладомора пустош, а после всичко пълно с руснаци. А къде са кримските татари?

    Коментиран от #37, #45, #58

    10:22 14.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Саддам

    4 6 Отговор
    Трябва да я дерат жива докато ѝ смъкнат кожата!

    10:25 14.06.2026

  • 39 така така

    6 3 Отговор
    руснаците ще я освободят като вземат пак Херсон.

    10:25 14.06.2026

  • 40 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Баба Радка":

    Бабо Радке, далеч си от истината. Пускай сериала и брой пенсията!:-)

    10:26 14.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Русия

    4 1 Отговор
    ще и върне имущественото.

    10:26 14.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ГОЛЯМА

    2 3 Отговор
    Километрична Пробка

    На Керченския Мост.

    Накъде Бягат Руските Мусори?

    Не трябваше ли Бункерния Плъх

    Путкер да ги пази

    От Лошите Бандеровци ?

    Коментиран от #54

    10:28 14.06.2026

  • 45 ами

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    е и аз това казвам руснаците в русия, бесарабските българи в българия, унгарците в унгария, румънците в румъния и т.н. - да си останат чистите ариици - извинете украинци в украина тогава ще настане траен и справедлив мир

    10:28 14.06.2026

  • 46 призната за виновна

    2 1 Отговор
    Набедена за отговорна е правилно миси@рки !!!

    10:28 14.06.2026

  • 47 украинка

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    По - добре да и се изредят нашите момчета от Азов ! Всички знаят какви са рускините! Не са честни като нас украйнките!

    Коментиран от #64, #71

    10:31 14.06.2026

  • 48 Да Я Пращат в Сливенския .

    2 2 Отговор
    Да чисти Сливи.

    10:31 14.06.2026

  • 49 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Без име":

    Нали , чакаш ли на Дунава , хахахах !!! Ще има бая да почакаш , всъщност няма да дочакаш , ако искаш иди да правиш компания на тая мърша , дето много си я жалиш , хахаха !!

    10:32 14.06.2026

  • 50 КИРКОРОВ

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Гресирана ватенка":

    Умирал да присъства на Прайда

    Но му изтекла Визата .

    Нали Сам твърди

    Че заради Него

    ДАРА Спечели Евровизия.

    10:33 14.06.2026

  • 51 име

    4 4 Отговор
    Квото повикало, такова обадило. Украинката близките и са убити от бандери, много ясно че ще помага на руснаците да денацифицират бандери.

    10:35 14.06.2026

  • 52 Запознат

    1 2 Отговор
    Малко е.

    10:35 14.06.2026

  • 53 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "ЪХЪ":

    маленкия зеля каза, че Путин ша нападне Прибалтика, после Европа, после Америка, после цялата Галактика, после всички Галактики !!

    Коментиран от #56

    10:36 14.06.2026

  • 54 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "ГОЛЯМА":

    Путин ги научи да живеят без интернет,Зеленски ги учи да живеят без бензин.

    10:37 14.06.2026

  • 55 Артилерист

    5 3 Отговор
    Трудно е да се повярва на подобна "информация", след като много от нежелаещите да се мобилизират са убивани на място, в бусовете или в канторите на мобилизаторите. Не са малко и убитите или безследно изчезнали "предатели" и "опозиционери" от службата (предишната, той сега е началник на канцеларията на клоуна) на Буданов. А тази "предателка" се отървала с доживотен затвор, с голяма вероятност да бъде освободена, когато Украйна капитулира или руските войски стигнат до затвора й...

    Коментиран от #62, #66

    10:41 14.06.2026

  • 56 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #53 от "Хи хи":

    Щеше му се на Путя да напада , ама му мина котка път , украинска котка , цял тигър , хахахахха !!!

    10:44 14.06.2026

  • 57 Винкело

    3 0 Отговор
    Това е толкоз неумен шпионлък, че направо не е за вярване. Изпращала снимки с координати.

    10:45 14.06.2026

  • 58 име

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Бандерите са доказателство, че сталин не си е свършир работата. Още е трябвало да умори от глад.

    10:47 14.06.2026

  • 59 ами

    0 2 Отговор
    ха ха ха - украина е в икономически възход 1 гривня е равна на 1,62 рубли и на 0,0019 евра сега е момента за приемане на украйна в европа

    10:48 14.06.2026

  • 60 Истината

    1 2 Отговор
    Хиляди храбри украински граждани помагат на братята си срещу западните кръволоци. А милиони не смеят от страх, защото дори доживотния затвор не е най-лошото, което се случва с несъгласните с киевската хунта.

    10:48 14.06.2026

  • 61 Цвете

    3 2 Отговор
    ТЯ УКРАИНКА ЛИ Е ИЛИ РУСКИНЯ? ВМЕСТО ДА УЧИ ДЕЦАТА НА ЧЕСТНОСТ И НЕПРИМИРИМОСТ КЪМ ПРЕДАТЕЛСТВОТО ,ТО ТЯ САМАТА СЕ ОКАЗАЛА В КЛОПКАТА.

    Коментиран от #65

    10:51 14.06.2026

  • 62 Немцов

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Артилерист":

    Учат се от Путин.Нали са били една държава.

    10:52 14.06.2026

  • 63 Голям

    3 3 Отговор
    Дано се поучим от Украйна, щото у нас предателите и изменниците са под път и над път. Какво може да направим, когато сегашните управляваши са русофилските предатели и изменници на България и българските интереси и имат мнозинство в Българският Парламент???
    Как можаха българите да гласуват за Румен Радев, къде им беше акъла... изобщо имат ли акъл?
    Доволни ли сте от избора си, боклуци смотани, гласуващи за русофили? Пак ли ви излъгаха, нещастници такива, безмозъчни?

    Коментиран от #73, #85

    10:52 14.06.2026

  • 64 Олег

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "украинка":

    В момента 12 украинки работят за мен! Много съм доволен ! Всичките са честни и се отчитат редовно до цент!

    10:53 14.06.2026

  • 65 Ами в източна Украйна

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "Цвете":

    са си руски територии от векове и 95% от населението е с руско самосъзнание! По добре е човек да чете, вместо да драска глупости!

    Коментиран от #69

    10:53 14.06.2026

  • 66 Това кога ще стане?

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Артилерист":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    10:54 14.06.2026

  • 67 Без име

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "гост":

    Да не мислиш, че Путин и Мелания си разменяха писма, за да се обясняват в любов? :-)

    Коментиран от #79

    10:54 14.06.2026

  • 68 хахахахха

    2 2 Отговор
    написала в телеграм че е възмутена от бандерите че се крият в училището зад децата,и веднага държавна измяна

    Коментиран от #72

    10:56 14.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 анонимен

    2 1 Отговор
    И при нас трябва предателите да се вкарат в затвора, особено за тия русофили за които Русия е по скъпа от България

    10:56 14.06.2026

  • 71 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "украинка":

    Тези момчета от азоФ помня, че излизаха от подземията с вдигнати ръце и виснаи сополи. След това руснаците ги вкараха в килии, подържаха ги месец два и противно на всичкиночаквания ги пуснаха да си ходят. Всички мислеха, че ще има съд и присъди, а то не! Руснаците ги пуснаха и онези " момчета" си се прибраха тихомълком и никой от тях не отиде отново на фронта. Защо ли!? Нещо се е случило в тези килии при руснаците! Та и сега да им пуснат учителката едва ли ще и направят нещо лошо, защото....

    10:57 14.06.2026

  • 72 Па нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "хахахахха":

    Повече няма да ползва Телеграм.
    🤣🤣🤣

    10:57 14.06.2026

  • 73 Ами предател си ти

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Голям":

    Радев е българин, а вие доказаните национални предатели от ПП, ДБ и ГЕРБ, плащащи за лъжи, кражби и унищожението на България, си получихте заслуженото от българите. Сега може само да показваш лъжите на националните предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ!

    Коментиран от #90

    10:57 14.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Корлеоне":

    клоуна пусна ли тока и водата в киев,а канализацията,или още се изхождат в междублоковите пространства?

    10:59 14.06.2026

  • 76 анонимен

    2 2 Отговор
    Да се извърши проверка на колко руснаци са раздадени български паспорти от президента Радев, къде се намират, с какво се занимават!!!! Радев е извършил предателство с раздаването на български паспорти на руснаци, страната която ни обяви за враг.

    Коментиран от #78

    10:59 14.06.2026

  • 77 анонимен

    2 2 Отговор
    И при нас трябва предателите да се вкарат в затвора, особено за тия русофили за които Русия е по скъпа от България

    11:00 14.06.2026

  • 78 Предател си ти

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "анонимен":

    Радев е Българин и нарита мафиота и националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ, с помощта на българите. България не е място за цигани лъжещи и крадящи.

    Коментиран от #82, #83

    11:01 14.06.2026

  • 79 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Без име":

    Мисля , че Путлер вече е време да си разменя писма с адвоката за завещанието , не че някой ще му го признае , имущество придобито от престъпление се конфискува в цял свят по всички закони , хаха !! И не се надявай , че е "неоткриваемо" , отдавна е открито и чака да иде в Украйна , малка част от всички руски репарации !!

    Коментиран от #88

    11:01 14.06.2026

  • 80 УдоМача

    1 1 Отговор
    Героиня!! Ще дойде ден, когато ще бъде освободена и удостоена с високи почести!!

    11:02 14.06.2026

  • 81 БАРС

    0 1 Отговор
    В НАЧАЛО О КАТО ПОЧНА СВО БЯЗА ИЗПРАТЕНИ ОТ ОБСЕ ДА ГЛЕДАТ КОЙ Е ВИНОВЕН.СЪЩИТЕ ТИЯ ПРЕДСТАВЕТЕЛИ ЧРЕЗ ПЕЙДЖЕРИ СА ДАВАЛИ ИМЕННО НА УКРАИНЦИТЕ И НА АМЕРИКАНЦИТЕ КООРДИНАТ ТЕ ДЕ СЕ НАМИРАТ РУСКИТЕ КОЛОНИ ОТ ТЕХНИКА И ЩАБОВЕ.ТОГАВА НАИСТИНА РАШКИТЕ ИМАХА МНОГО ЖЕРТВИ И РАЗБИТА ТЕЗНИКА ДА ТЕ ВЯРВАХА НА ТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ А ТЕ ГИ ЛЪЖЕХА ТОВА СА БИЛЕ РАЗУЗНАВАЧИ ИЗПРАТЕНИ ОТ САЩ.ДОКАТО СЕ ОСЕТЯТ ДАДОХА ДОСТА ЖЕРТВИ И РАЗБИТА ТЕЗНИКА КОЯТО И ДО СЕГА Я ПОКАЗВАТ УКРИТЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯ А И ТО ВСЕКИ ДЕН ТА И ТОГАВА КОЛКО Е СИЛНА УКРО АРМИЯТА .КОГАТО СЕ УСЕТИЗХА РАШКИТЕ ИЗЛОВИХА НЯКОИ И РАЗБРАХА И ПОСЛЕ ГИ ИЗГОНИХА КАТО ГИ ПРЕДУПРЕДИХА ,ЧЕ ПРОШКА НЯМА ДА ИМА НА ТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.ОТ ТОГАВА СИТУАЦИЯ А СТАНА ДРУГА.ТАКИВА КАДРИ НОВИ ДА ПОКАЗВАТ УКРИТЕ НЯМА .ТА ПО ПОДЛИ ОТ УКРИ И АМЕРИКАНЦИ НЯМА ,А СЕГА СЪДЯТ И ТРЪБЯТ ПО ВСИЧКИ ВЕСТНИЦИ ЗА ЕДНА НЕЩАСТНА ЖЕНА КОЯТО Е МЕЧТАЛА ЗА РАША .А ЗАЩО НЕ ПИСАЗА НИКЪДЕ ЩА ОБСЕ.АБСОЛЮТНО Е ВЯРНО ЩА ТЯХ.

    11:03 14.06.2026

  • 82 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Предател си ти":

    Ти си пък циганка.Съдба.

    Коментиран от #84

    11:03 14.06.2026

  • 83 Абе ти нали преди малко

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Предател си ти":

    писа,че напускаш сайта и повече няма да се връщаш?🤣🤣🤣😸😸😸

    Коментиран от #87

    11:05 14.06.2026

  • 84 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Ами":

    Не е нужно да се фалиш. По троленето на глупака срещу Русия и България, всички те видяха.

    11:06 14.06.2026

  • 85 Трепя русофоби

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Голям":

    всички русофоби вън от България или публично и3треп@ни!!!

    11:07 14.06.2026

  • 86 Русофил хардлайнар

    1 1 Отговор
    Точно така трябва да се процедира с русофилите! Народен съд за нашите руски пoдложки!

    11:08 14.06.2026

  • 87 Ами не съм видял

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Абе ти нали преди малко":

    глупак да е писал, че напуска сайта и няма да троли. Я кажи за националните предатели и крадци ПП, ДБ и ГЕРБ, плащащи на тролещите безродни глупаци за лъжи срещу България и Русия. Дали са безродници или само глупаци или безродни глупаци?

    11:09 14.06.2026

  • 88 Да те светна

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "гост":

    ти не се надявай че си неоткриваемо,паразитче

    11:11 14.06.2026

  • 89 Надарен и талантлив

    0 0 Отговор
    В женския пaндиз дават колбасите и краставиците в нарязано състояние!

    11:11 14.06.2026

  • 90 Голям

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ами предател си ти":

    Не ви ли светна лампичката, когато радевите министри-нескопосаници сключиха заробващият България договор с "Боташ"... можете ли да мислите, това са много пари на вятъра, милион на ден плащаме на Турция, без да получаваме нищо и така ще е още 13 години, само и единствено заради Радев и идиотите които назначава... Сега правителството на Румен Радев започват да орязват социалните пенсии, още ли не ви светва лампичката, защото знаят, че болшинството от пенсионерите сами са си го направили, като са гласували за русофила Румен Радев??? Не ви ли светва лампичката, я си проверете, да не би да ви е изгоряла?

    11:12 14.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания