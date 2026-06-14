Доживотен затвор за учителка, помагала за руски удари с дронове срещу Херсон

Учителка от Херсон е осъдена на доживотен затвор с конфискация на имуществото, след като е призната за виновна, че е подпомагала руските сили при насочването на въздушни удари с дронове срещу украински цели. Това съобщиха от Службата за сигурност на Украйна, цитирани от Укринформ, предава News.bg.

Според разследването жената е била вербувана от руското военно разузнаване. Тя е попаднала в полезрението на руските служби, след като е публикувала прокремълски коментари в приложението Телеграм.

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Украинските служби са разкрили дейността ѝ през октомври 2024 г. По данни на разследващите тя е обикаляла Херсон пеша и с личния си автомобил, като е събирала информация за местоположението на украински военнослужещи и техника.

След това е изпращала координатите на набелязаните цели чрез приложение за съобщения. Информацията е била предавана под формата на снимки с отбелязани локации върху карти.

Разследването е установило, че нейният контакт е бил командир на подразделение за оператори на дронове към 186-и разузнавателен батальон от руската военна групировка „Днепър“.

Според украинските власти руските сили са използвали предоставените данни за извършване на атаки срещу Херсон, включително с дронове камикадзе.

При претърсване на дома на жената са иззети мобилни телефони и компютърна техника, съдържащи доказателства за сътрудничеството ѝ с руските служби.

Съдът я е признал за виновна по член 111, алинея 2 от Наказателния кодекс на Украйна – държавна измяна, извършена по време на военно положение. Освен доживотна присъда, съдът е постановил и конфискация на имуществото ѝ.