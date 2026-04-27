Феновете на Левски изкупиха билетите за решаващия сблъсък с ЦСКА 1948

Истинска еуфория обзе привържениците на Левски! Дни преди дългоочаквания двубой срещу ЦСКА 1948, всички билети за срещата на стадион „Георги Аспарухов“ бяха изкупени до последния.
Мачът ще се проведе на 2 май от 19:00 часа, а при успех „сините“ ще триумфират с 27-ата си шампионска титла. Левски, воден от Хулио Веласкес, доминира в класирането на Първа лига с комфортна преднина от 11 точки пред преследвача ЦСКА 1948 и 13 пред Лудогорец.
Огромният интерес към дербито доведе до светкавично разпродаване на всички пропуски – както онлайн, така и на касите около стадиона. Така „Герена“ ще се превърне в истинска синя крепост, изпълнена до краен предел от верните фенове, които ще подкрепят любимците си в битката за златото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:21 27.04.2026
2 Е сега вече може
Коментиран от #4
15:24 27.04.2026
3 Хаха
15:51 27.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НИК
16:26 27.04.2026