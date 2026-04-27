Феновете на Левски изкупиха билетите за решаващия сблъсък с ЦСКА 1948

Феновете на Левски изкупиха билетите за решаващия сблъсък с ЦСКА 1948

27 Април, 2026 15:17 779 5

Двубоят, който може да направи "сините" шампиони е в събота от 19:00 часа

Феновете на Левски изкупиха билетите за решаващия сблъсък с ЦСКА 1948 - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Истинска еуфория обзе привържениците на Левски! Дни преди дългоочаквания двубой срещу ЦСКА 1948, всички билети за срещата на стадион „Георги Аспарухов“ бяха изкупени до последния.

Мачът ще се проведе на 2 май от 19:00 часа, а при успех „сините“ ще триумфират с 27-ата си шампионска титла. Левски, воден от Хулио Веласкес, доминира в класирането на Първа лига с комфортна преднина от 11 точки пред преследвача ЦСКА 1948 и 13 пред Лудогорец.

Огромният интерес към дербито доведе до светкавично разпродаване на всички пропуски – както онлайн, така и на касите около стадиона. Така „Герена“ ще се превърне в истинска синя крепост, изпълнена до краен предел от верните фенове, които ще подкрепят любимците си в битката за златото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Финал за титлата.

    15:21 27.04.2026

  • 2 Е сега вече може

    0 2 Отговор
    Да върнат 16 млн. на Божков!

    Коментиран от #4

    15:24 27.04.2026

  • 3 Хаха

    2 2 Отговор
    Сега не гледам български футбол,но преди 20 години Левски беше най-бутания отбор от съдиите

    15:51 27.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НИК

    1 0 Отговор
    Цеката сега ще навива ли играчите да играят така, както срещу Лудогорец и истинското ЦСКА или няма да има духовити коментари от негова страна???

    16:26 27.04.2026

