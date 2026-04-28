Синът на новия собственик на Левски е пилот във Формула 3

28 Април, 2026 12:59 1 389 9

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев разкри, че неговият син Стефан е професионален спортист. Двамата заедно посетиха последното дерби с ЦСКА, спечелено с 3:1 от "сините". Наследникът на милиардера е пилот във Формула 3.

"Споделяме спортни емоции заедно. Стефан е активен професионален спортист. Сега започва сезонът в европейската Формула 3. На това ниво има само двама български пилоти. Стефан е с много силни амбиции да стигне до Формула 1. Наистина се гордея с него, с постиженията му. И съм още по-горд и радостен, че той има желанието вътре в себе си да се състезава под български флаг, а не под английски. И го прави", разкри Атанас Бостанджиев пред "24 часа".


  • 1 кой мy дpeмe

    9 3 Отговор
    щот тати нема пари за ф2 или ф1

    Коментиран от #4

    13:01 28.04.2026

  • 2 АКО ПРОДАВАТ МЕСТА ВЪВ Ф1

    4 3 Отговор
    Тати ще му купи.

    13:08 28.04.2026

  • 3 картофа

    8 2 Отговор
    на шефовете децата са много добри

    13:08 28.04.2026

  • 4 Сила

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    А би трябвало да е "пилот " в надбягване с талиги в Бурятск , нали парите на тати са от необятната татаро - монголска територия ....

    13:10 28.04.2026

  • 5 СЗО

    3 3 Отговор
    Сега се зачетох в биографията на този бостанджиев и всичко се изясни. Собственик на Gemcorp. Ако не се лъжа това беше инвестиционен фонд пикрай който имаше скандал свързан с ППДБ. Това пиказва че Уефски вече не е на Боко а преминава на владение от другата страна. Пак ще се ползват ултрадите за разни задачки.

    13:13 28.04.2026

  • 6 Дреме ми

    3 4 Отговор
    За говедарите от подуенец, 20 години са на държавна хранилка така че ич ми не е

    13:17 28.04.2026

  • 7 зевзек

    1 4 Отговор
    децата на отличниците, и те са отличници, и имат скъпи хобита, капитализъм бате, който се бори, успява

    13:25 28.04.2026

  • 8 Имаше

    3 2 Отговор
    такъв случай преди няколко години. Синът на Вълчо Арабаджиев се представяше за пилот и аха да го вземат във Ф1, и даде фира с участие в ОПГ. А и кинтите на тати друга ОПГ ги налапа. Сик транзит както е казвал Ленин.

    13:38 28.04.2026

  • 9 Пилот Формула 3

    3 0 Отговор
    Я пак проверете, да не би да е пилот във Формула 33?

    13:53 28.04.2026

