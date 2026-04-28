Синът на новия собственик на Левски е пилот във Формула 3

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев разкри, че неговият син Стефан е професионален спортист. Двамата заедно посетиха последното дерби с ЦСКА, спечелено с 3:1 от "сините". Наследникът на милиардера е пилот във Формула 3.
"Споделяме спортни емоции заедно. Стефан е активен професионален спортист. Сега започва сезонът в европейската Формула 3. На това ниво има само двама български пилоти. Стефан е с много силни амбиции да стигне до Формула 1. Наистина се гордея с него, с постиженията му. И съм още по-горд и радостен, че той има желанието вътре в себе си да се състезава под български флаг, а не под английски. И го прави", разкри Атанас Бостанджиев пред "24 часа".
Коментиран от #4
4 Сила
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":А би трябвало да е "пилот " в надбягване с талиги в Бурятск , нали парите на тати са от необятната татаро - монголска територия ....
13:10 28.04.2026
