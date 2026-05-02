Рома ще си купи Дониел Мален

Рома възнамерява да се възползва от опцията за откупуване на Дониел Мален след силното му представяне с екипа на „вълците“. Националът на Нидерландия пристигна в клуба през зимния трансферен прозорец под наем от Астън Вила, съобщава Gong.bg.

Римският клуб е платил 2 милиона евро за временното привличане на офанзивния играч, а през лятото може да го задържи окончателно срещу още 25 милиона евро.

Дониел Мален впечатлява с изявите си след пристигането си в Рим, като до момента е реализирал 12 попадения и е направил две асистенции в 16 срещи. Така той се утвърди като най-резултатния футболист на Рома, въпреки че се присъедини към отбора едва през втората половина на сезона.