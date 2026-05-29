Атлетико Мадрид и Барселона влязоха в дигитален дуел

29 Май, 2026 22:24 534 0

Ирония, сарказъм и трансферни искри

Атлетико Мадрид и Барселона влязоха в дигитален дуел - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната сцена в Испания отново стана свидетел на напрежение, но този път не на зеления терен, а в необятното пространство на социалните мрежи. Атлетико Мадрид и Барселона, два от най-големите испански клуба, се впуснаха в остър словесен сблъсък, провокиран от трансферните амбиции на каталунците към нападателя на "дюшекчиите" – Хулиан Алварес.

Всичко започна, когато се появиха информации, че Барселона води преговори зад кулисите за привличането на Алварес. Това предизвика бурна реакция от страна на Атлетико, които не останаха длъжни и отвърнаха с поредица от саркастични публикации в социалните мрежи.

В рамките на броени минути, официалният профил на Атлетико Мадрид публикува три последователни поста, в които с ирония отправя "предложения" към Барселона за звездите Ламин Ямал, Педри и Рафиня. Сред най-колоритните "оферти" бе тази за трансфера на един от играчите срещу четири билета за концерт на Bad Bunny, годишен абонамент за вестник и пакет семки – явен намек към абсурдността на ситуацията

Мадридчани не пропуснаха да подчертаят, че създаването на тази "измама" им е отнело едва пет минути, като призоваха феновете да не се доверяват сляпо на всичко, което се публикува онлайн, особено когато става дума за Барселона. С този ход Атлетико ясно показа, че няма да търпи задкулисни игри и е готов да отговори на всяко предизвикателство – дори и с чувство за хумор.



