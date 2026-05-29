Измъчен Лудогорец се добра до евроучастие след дузпи с Локомотив Пловдив

Сезонът в българския клубен футбол завърши с максимална доза драматизъм и интрига. На стадион „Хювефарма Арена“ в Разград отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив изиграха изтощителен 120-минутен дуел, който в крайна сметка бе решен от лотарията на 11-метровите удари, като в игровото време гол не падна, а при ударите от бялата точка домакините бяха точни три пъти, а футболистите на Локомотив Пловдив само веднъж за крайния успех на Лудогорец.

С този успех момчетата на Микаел Старе, който пое тима в последните два мача от кампанията, подсигуриха последното свободно място за евроизлаз в Лигата на конференциите. За Локомотив остана огромното разочарование, тъй като пловдивчани пропуснаха втория си златен шанс за Европа по идентичен начин – след дузпи, точно както се случи и във финала за Sesame Купа на България срещу ЦСКА.

Двубоят започна на високи обороти, като домакините опитаха да наложат ранен натиск. Ерик Биле тества на два пъти рефлексите на Боян Милосавлиевич, но сръбският страж на „смърфовете“ демонстрира класа и спаси. Пловдивчани отговориха в 18-ата минута с остро центриране на фланга, при което Йоел Цварц и Ефе Али не се разбраха в пеналтерията. До края на полувремето Милосавлиевич направи ново ключово спасяване след фалцов удар на Петър Станич, а Ерик Маркуш пропусна при добавката.

Втората част стартира с най-чистата ситуация за Лудогорец. Милосавлиевич пресече остро центриране, топката попадна у Ивайло Чочев, който шутира моментално, но бранителят на гостите Лукас Риян прояви самоотверженост и изби право от голлинията. „Орлите“ продължиха да притискат съперника, като Сон прати топката на сантиметри от горния ляв ъгъл след пряк свободен удар, а в 86-ата минута испанецът стреля опасно под гредата, но Милосавлиевич отново бе непреклонен. Локо отговори с тежък удар на Андрей Киндриш, спасен от Хендрик Бонман.

Драмата се пренесе в продълженията, където умората си каза думата, но чистите ситуации не липсваха. В 95-ата минута Йоел Цварц стреля на косъм от лявата греда на домакините, а секунди след това Бонман отрази мощен шут на Ефе Али.

Истинският малшанс за Лудогорец дойде в 111-ата минута, когато Алберто Салидо получи пас от Руан Круз и с пушечен изстрел разтресе напречната греда. Пловдивчани реагираха светкавично и Бонман трябваше да прави две последователни виртуозни спасявания след нов удар на Киндриш и опасен изстрел с глава на Цварц. В заключителните секунди Ефе Али и Жулиен Лами пропуснаха от чисти позиции за Локо.

Точно в 120-ата минута наставникът на гостите Душан Косич предприе изненадващ ход, заменяйки героя на мача Милосавлиевич с резервния вратар Петър Зовко специално за дузпите.

При рулетката на 11-метровите удари обаче тактическият жокер на гостите не проработи, тъй като футболистите на Локомотив показаха изключително разклатени нерви, а германският страж на Лудогорец Хендрик Бонман направи чутовно представяне, отразявайки цели три дузпи.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 0:0 (при дузпите 3:1)

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман, 27. Винисиус Ногейра, 3. Антон Недялков (К), 15. Едвин Куртулуш (106' - 55. Идан Нахмиас), 17. Сон, 23. Дерой Дуарте (98' - 7. Алберто Салидо), 18. Ивайло Чочев (86' - 26. Филип Калоч), 37. Бърнард Текпетей (73' - 82. Иван Йорданов), 14. Петър Станич (98' - 12. Руан Круз), 77. Ерик Маркуш, 29. Ерик Биле (63' - 9. Квадво Дуа)

Старши треньор: Микаел Старе

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 1. Боян Милосавлйевич (120+1' - 40. Петър Зовко), 5. Тодор Павлов, 13. Лукас Риян, 44. Калоян Костов, 4. Андрей Киндриш, 3. Миха Търдан, 12. Ефе Али, 7. Севи Идриз, 39. Парвиз Умарбаев (К) (73' - 29. Георги Чорбаджийски), 94. Каталин Иту (73' - 99. Жулиен Лами), 77. Йоел Цварц

Старши треньор: Душан Косич