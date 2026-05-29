Левски с важна победа извън терена: Новият „Герена“ получи зелена светлина за проектиране

Дългоочакваната трансформация на стадион „Георги Аспарухов“ вече е една крачка по-близо до реализация. След години на очакване и множество дискусии, Столична община официално издаде виза за проектиране на новото спортно съоръжение. Този ключов документ, публикуван от Направление „Архитектура и градоустройство“, отваря вратите към следващата фаза на проекта и дава ясен сигнал, че процесът по обновяване на „Герена“ навлиза в решителна фаза.

Изненадващо бързото придвижване на процедурата демонстрира сериозна институционална воля и липса на бюрократични спънки. С издаването на визата за проектиране, ръководството на Левски вече разполага с необходимата основа, за да започне работа по детайлните инвестиционни проекти. Това развитие е не само символична „зелена светлина“, но и реална възможност за ускоряване на процеса по модернизация на един от най-емблематичните стадиони в България.

Въпреки положителните новини, издаването на визата е само първата стъпка от дългия път към реалната реконструкция. Преди да започнат строителните дейности, предстоят няколко важни етапа:

- Изготвяне на подробни инвестиционни проекти за стадиона и прилежащата инфраструктура;

- Съгласуване на проектите с всички компетентни институции;

- Получаване на окончателно разрешение за строеж.

Едва след успешното преминаване през тези процедури ще може да се даде старт на същинската модернизация на „Герена“.

Ръководството на Левски не крие амбициите си – новият дом на „сините“ трябва да бъде не просто модерен, а да отговаря на всички актуални европейски изисквания. Целта е стадионът да бъде готов да посреща международни футболни срещи от най-високо ниво, както и да се превърне в притегателен център за големи спортни и културни събития.