Вратарят на Нова Зеландия жертва сватбата си заради Световното първенство по футбол

Животът понякога поднася изненади, които променят дори най-съкровените ни планове. Такъв е случаят с Майкъл Ууд – стражът на ФК Оукланд и горд представител на Нова Зеландия, който реши да отложи своята сватба, за да облече националната фланелка на Мондиал 2026.

Преди близо година Ууд предложи брак на своята любима Зана Рентън, без да подозира, че ще бъде повикан в състава на „кивитата“ за най-големия футболен форум в света. Двойката планираше да се врече във вярност именно по време на шампионата в Северна Америка, който ще се проведе между 11 юни и 19 юли.

„Годеницата ми ме подкрепя напълно. Не всеки ден се налага да отмениш сватбата си заради Световното първенство – това е възможност, която се открива веднъж на четири години. Просто ще кажем „да“ малко по-късно“, сподели 27-годишният вратар пред местните медии, с усмивка и благодарност към своята половинка.

На Мондиал 2026 националният отбор на Нова Зеландия ще се изправи срещу сериозни съперници в група „G“ – Белгия, Египет и Иран.