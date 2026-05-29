Новини
Спорт »
Световен футбол »
Вратарят на Нова Зеландия жертва сватбата си заради Световното първенство по футбол

Вратарят на Нова Зеландия жертва сватбата си заради Световното първенство по футбол

29 Май, 2026 23:02 461 0

  • майкъл ууд-
  • фк оукланд-
  • нова зеландия-
  • сватба-
  • националната фланелка-
  • мондиал 2026-
  • брак-
  • зана рентън-
  • „кивитата“-
  • северна америка-
  • вратар-
  • белгия-
  • египет-
  • иран-
  • световно първенство по футбол

Майкъл Ууд отлага брака си, за да сбъдне мечтата си на Мондиал 2026

Вратарят на Нова Зеландия жертва сватбата си заради Световното първенство по футбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Животът понякога поднася изненади, които променят дори най-съкровените ни планове. Такъв е случаят с Майкъл Ууд – стражът на ФК Оукланд и горд представител на Нова Зеландия, който реши да отложи своята сватба, за да облече националната фланелка на Мондиал 2026.

Преди близо година Ууд предложи брак на своята любима Зана Рентън, без да подозира, че ще бъде повикан в състава на „кивитата“ за най-големия футболен форум в света. Двойката планираше да се врече във вярност именно по време на шампионата в Северна Америка, който ще се проведе между 11 юни и 19 юли.

„Годеницата ми ме подкрепя напълно. Не всеки ден се налага да отмениш сватбата си заради Световното първенство – това е възможност, която се открива веднъж на четири години. Просто ще кажем „да“ малко по-късно“, сподели 27-годишният вратар пред местните медии, с усмивка и благодарност към своята половинка.

На Мондиал 2026 националният отбор на Нова Зеландия ще се изправи срещу сериозни съперници в група „G“ – Белгия, Египет и Иран.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове